減重不是「少吃多動」就好 中醫提「校正體質」新觀念





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】想要成功減重，關鍵不只是「少吃多動」，需要精準的飲食策略、正確的運動方式以及良好生活習慣的全面配合。中醫師指出，肥胖情況因人而異，少吃多動卻沒瘦下來，也許不是努力不夠，而是用力錯了方向，很可能不見減重成效，甚至很快就腹胖。



減重別再只吃仙女餐！ 中醫揭「少吃多動」正確觀念



許多人常會誤解，少吃就是盡可能不吃，八通關中醫診所連喬瑩醫師解釋，「少吃」並非一味餓肚子，有人每天只吃仙女餐，不僅無法刺激新陳代謝，反而使得身體開始自動儲能、代謝變慢，時間一久恐適得其反。

連喬瑩醫師提醒，「吃對」才是重點，應該吃進8成健康有營養的食物，2成可以適量選擇喜歡的食物；至於「多動」，任何運動都好，先有開始最重要，強度可以再慢慢增加。在沒有壓力情況下，選擇自己有興趣且能持續進行的運動，養成長期習慣，不能只有3分鐘熱度。



連喬瑩醫師表示，首先在飲食部分，蛋白質必須吃足份量，包括肉、蛋、豆漿、豆腐和牛奶，臨床問診也發現，外食族往往吃進大量澱粉與糖，許多想減重的人超過9成蛋白質都攝取不足。若以體重60公斤的女性為例，至少需攝取與體重相等60克的蛋白質；再者，不能完全不吃澱粉，恐引起情緒不佳、皮膚變差或掉頭髮的副作用，建議選擇單純澱粉的「乾淨」食物，如饅頭、白飯等，減量食用，搭配大量青菜，有助飽足和幫助排便，至於麵包、蛋糕等精緻類澱粉，可與旁人分一半食用，且應避開油炸處理的食物。



在運動方面，如果是空檔時間較完整的家庭主婦或學生族群，可以先從走路散步開始，日本研究顯示，快走再慢走的輪替對燃脂多少有幫助，日常坐電梯改走樓梯，能走路就減少搭車機率；若是空檔時間零碎的忙碌上班族，則可選擇在家進行高強度間歇有氧運動，如HIIT或TABATA，10到15分鐘跟著教練一起動，如果想長期維持體態，則建議加入有阻力的重訓，有助增加身體基礎代謝，消耗更多熱量。



肥胖是身體「失衡」的警訊 找回代謝力才是減重關鍵



中醫追求中庸平衡之道，肥胖則是身體失衡結果。連喬瑩醫師指出，肥胖與三高、代謝問題息息相關，可能因為壓力、暴飲暴食，或是飲食不規律，導致身體五臟六腑的功能紊亂；再加上久坐又缺乏運動，氣血運行不順、血液循環不良，身體代謝能力自然會變差，若日常飲食又偏重口味，水分和脂肪很容易堆積，導致水種和肥胖。



此外，睡眠也是重要一環，若睡眠不足，身體無法進行正常修復，也無法自然分泌抑制食欲的瘦體素，隔日暴食機率就會提高。



針對不同體質，可以簡單將肥胖類型分為「吃太多胖的人」及「吃不多胖的人」兩種類型，連喬瑩醫師說明，中醫調理會經由望聞問切，以校正體內平衡為目標，讓身體恢復應有的代謝能力。



如果是「吃太多胖的人」，因為胃火過盛，容易餓，需要不斷進食，導致一日多餐多熱量；另一種是壓力型肥胖，藉由滿足口慾紓解壓力，屬於肝火旺盛型，這些狀況偏實證，必須滅火調理。



至於「吃不多胖的人」，則多屬於虛證，明明沒有吃很多，彷彿喝水、吸空氣都會胖，中醫認為這類代謝差、循環差的體虛族群來自兩方面，包括會倦怠少動的脾虛以及身體機能低下的腎虛。中醫治療會以補脾腎為方向，提升身體代謝力，虛證必須看嚴重程度，治療需要多點時間。



不挨餓兩個月甩肉12公斤！中度脂肪肝消失 水腫也明顯改善



連喬瑩醫師曾收治一名50多歲婦女，身高約150公分、70幾公斤，外型圓圓胖胖，問診後發現水腫很嚴重，給予正確飲食建議，包括能吃什麼、納入喜歡的食物，不會餓、營養又能均衡，並且建議每天開始走路半小時，養成習慣，由於她吃不多又容易水腫，初期用藥朝排除水腫，補脾虛、腎虛方向著手治療。



在規律服用中藥，按照飲食建議執行、並未挨餓的情況之下，第一個月便瘦了7公斤，隨體力愈來愈好，進而自主延長散步走路到1小時。每次回診會調整用藥，逐漸改變體質趨向正常狀態，2個月共瘦下12公斤，不僅健檢時發現中度脂肪肝消失，原來嚴重水腫也明顯改善。



連喬瑩醫師強調，減重另一項關鍵在於身體自然機制，像是皮質醇過高、胰島素阻抗、多囊性卵巢、甲狀腺機能低下等多重因素，也可能是導致身體代謝能力低落及荷爾蒙失衡的成因，讓減重效果大打折扣，因此中醫也會透過婦科、內科進行藥物調理，讓身體恢復原有的消化及代謝能力，再搭配生活習慣調整，突破減重失敗的循環，減少復胖機率。



減重是持久戰的馬拉松！ 跟著中醫這樣做養出不復胖體質



減肥如同一場進行持久戰的馬拉松，避免反覆減重功虧一簣。連喬瑩醫師建議，不妨先好好認識自己，檢視自我飲食、生活習慣和睡眠狀態，逐步進行調整，不需給予過多壓力，借助中西醫的減重治療，給自己3個月的時間來調整身體，重塑身體的正常代謝能力，養成易瘦體質。



值得提醒的是，水分是幫助脂肪分解的必要物質，因此每天必須補充足夠的水分，大約是自己體重公斤數（kg）乘上40c.c.來計算水量，有助促進代謝、維持身體機能正常運作。



# 首圖來源／連喬瑩醫師提供



