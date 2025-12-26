減重代謝論壇臺中登場 聚焦新術式與重修策略

台中慈濟醫院簡守信院長（右五）、外科部主任鄭紹彬（右四）與論壇講師群合影。

2025減重代謝論壇暨慈濟醫療體系四院聯合研討會，26日在台中慈濟醫院舉行，集結慈濟醫療體系四院與國內減重領域內外科專家，針對當前減重手術的技術與經驗進行深度交流。本次論壇除了探討新興術式，更針對手術未達預期後的「重修」策略進行實務剖析，吸引眾多醫療專業人士與會，共同見證減重醫學的經驗傳承。

台中慈濟醫院院長簡守信於開幕致辭表示，減重醫療技術已趨成熟，醫者仍應持續精進，協助病人將面對體重的「勇氣」轉化為追求健康的「智慧」。

台中慈濟醫院簡守信院長與外科部主任鄭紹彬於開幕致辭時共同強調，醫療進步需仰賴團隊的精進與合作。簡院長表示，面對疾病的勇氣應轉化為追求健康的智慧，勉勵醫者在技術成熟的今日，仍須持續追求卓越。鄭主任則推崇減重手術的發展歷程，形容本次論壇如同一場高水準的「成果發表」，讓年輕後輩能汲取國內頂尖專家的臨床經驗。兩人一致期盼透過研討，深化跨院際的學術交流，共同提升減重代謝醫療的照護品質與安全性。

廣告 廣告

2025減重代謝論壇匯聚慈濟體系四院與國內減重專家，見證減重代謝醫學的經驗傳承。

上午議程聚焦於近年備受矚目的SASI（雙通道胃繞道手術）。台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲與多位專家，分別針對SASI與LSG（縮胃手術）及OAGB（單吻合胃繞道）進行比較分析。李旻憲主任指出，隨著減重手術發展近廿年，如何針對復胖或效果不如預期的案例，進行合適的「救援」與「重修」，是當前臨床的重要課題。與會專家也就縮胃手術後的後續處置策略進行實務討論，期盼讓治療更貼近病人長期健康需求。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲，針對手術成效數據與介入策略進行專題分享。

下午議程則從外科手術延伸至內科治療與醫療科技應用。隨著減重藥物的蓬勃發展，研討會進一步分析藥物治療的現況與未來，並探討「內外兼修」的治療趨勢。此外，針對醫療科技的應用，也展示機器人手臂與VR（虛擬實境）系統在減重手術中的發展成果，期盼藉由科技輔助，提升手術的安全性與精準度。

臺北醫學大學雙和醫院代謝及體重管理中心主任深入剖析SASI（雙通道胃繞道手術）與LSG（縮胃手術）之比較。

本次論壇特別促成慈濟醫療志業各院交流，包含花蓮、台北、大林與台中慈濟醫院醫師皆參與分享。透過實體論壇的腦力激盪，建立減重專業人士的交流平臺，更期許將這些寶貴的臨床經驗轉化為更優質的醫療服務，為肥胖病人找回健康。

中壢天晟醫院副院長徐光漢以實際案例，分享減重手術併發症的判斷與處置經驗。

撰文、攝影：卓冠伶