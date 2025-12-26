減重代謝論壇 聚焦雙通道胃繞道手術

中慈院長簡守信（右5）、外科部主任鄭紹彬（右4）出席減重代謝論壇。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

2025減重代謝論壇暨慈濟醫療體系4院聯合研討會26日在台中慈濟醫院舉行，集結慈濟醫療體系4院與國內減重領域內外科專家，針對當前減重手術的技術與經驗進行交流，探討新興術式，手術未達預期後的「重修」策略進行實務剖析。

中慈院長簡守信與外科部主任鄭紹彬說明，醫療進步需仰賴團隊的精進與合作。簡守信表示，面對疾病的勇氣應轉化為追求健康的智慧，勉勵醫者在技術成熟的今天，仍須持續追求卓越。

鄭紹彬推崇減重手術的發展歷程，形容論壇如同一場高水準的「成果發表」，年輕後輩能汲取國內頂尖專家的臨床經驗。透過研討，深化跨院際的學術交流，提升減重代謝醫療的照護品質與安全性。

廣告 廣告

議程聚焦於近年備受矚目的SASI（雙通道胃繞道手術）。中慈代謝及減重中心主任李旻憲與多位專家針對SASI與LSG（縮胃手術）及OAGB（單吻合胃繞道）進行比較分析。

李旻憲指出，減重手術發展近20年，針對復胖或效果不如預期的案例進行合適的「救援」與「重修」，為當前臨床的重要課題。與會專家就縮胃手術後的後續處置策略進行實務討論，期盼治療更貼近病人長期健康需求。

2025減重代謝論壇匯聚慈濟體系四院與國內減重專家，見證減重代謝醫學的經驗傳承。（記者徐義雄攝）

另對於減重藥物的蓬勃發展，研討會也分析藥物治療的現況與未來，探討「內外兼修」的治療趨勢。醫療科技的應用則展示機器人手臂與VR（虛擬實境）系統在減重手術中的發展成果，盼透過科技輔助提升手術的安全性與精準度。

論壇促成慈濟醫療志業各院交流，包含花蓮、台北、大林與台中慈濟醫院醫師參與分享。透過實體論壇的腦力激盪，建立減重專業人士的交流平台，期許臨床經驗轉化為更優質的醫療服務，為肥胖病人找回健康。