減重努力過頭 荷爾蒙失衡更發胖
網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製減重經驗。雖然提高訓練強度、更嚴格控制飲食，體重數字下降，但小腹凸出、身體浮腫、情緒波動等狀況接連出現。她做了荷爾蒙檢測才發現，癥結是「努力過頭」，導致荷爾蒙失衡，愈減愈胖。
台北初日診所副院長鄧雯心表示，女性常忽略壓力荷爾蒙的重要性，長期累積的身心壓力導致皮質醇持續升高，導致「壓力胖」或「過勞肥」，脂肪堆積在腹部、背部和肩膀等部位。而長期高皮質醇也會導致胰島素阻抗，使血糖升高、代謝異常，身體更容易儲存脂肪。
鄧雯心以刊登於「Behavioral and Brain Research」的一項雙盲研究指出，這是針對61名18到44歲女性進行的測試。受試者在不知道內容的情況下，分別服用20毫克皮質醇或安慰劑，再透過心率變異度（HRV）與功能性磁振造影觀察身體反應。
HRV被視為壓力的生理指標，反映中樞自律神經網路的調節與適應能力；HRV愈高，代表身體愈能從壓力中恢復，也愈能維持穩定。這項研究收案包含沒有憂鬱、曾經憂鬱與正在憂鬱的女性，皮質醇干擾模式在三組中無顯著差異。
鄧雯心說，體重控制沒有達到預期甚至失控，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復。「身體就像引擎過熱，再怎麼踩油門也動不起來，需要先冷卻、穩定，才能重新運轉。」
鄧雯心分享常見5個錯誤減重習慣：
1.少吃卻忽略營養質量：身體缺乏營養，會降低新陳代謝率並影響荷爾蒙分泌，使體重增加或難以瘦身。
2.過度運動少了適當休息：休息不夠，易讓睡眠品質下降、基礎代謝率變慢、肌肉流失等，運動效果事倍功半。
3.攝取發炎性飲食：只是單純控制熱量，卻沒有吃對食物，身體處於慢性發炎，免疫系統過勞會進一步刺激壓力荷爾蒙。
4.太晚睡、睡太少：睡眠不足、破壞日夜節律會使基礎代謝率下降，讓代謝失常。
5.壓力引發情緒性進食：壓力與身體代謝有很大的關聯性，若心情不好，執行瘦身計畫容易徒勞無功，且容易報復性進食。
咖啡喝錯會出事！醫曝3習慣讓血糖飆車 脂肪肝恐找上門
好市多黑五最後一天擠爆！隔壁推車竟只放1物：太狂了
健檢能揪出失智前兆 醫揭「關鍵指標」：超過3要注意
完美比例翻車！紅毯禮服剪裁太詭異 精靈女神慘變55身
