減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索

台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。

減重名醫才因「過度醫療」進行縮胃手術遭罰，現在又涉嫌更動患者身體數據涉嫌詐領保險費， 台北市調查處9日發動搜索。（示意圖／Pixabay）

調查處人員於搜索行動中查扣病歷等相關證物，並傳喚宋天洲等人到案說明。北檢訊後依詐欺罪嫌對宋天洲做出三十萬元交保的處分，全案目前仍在進一步調查中。據了解，宋天洲涉案的詐保金額已達數十萬元。

高雄市衛生局先前調查發現，宋天洲今年四月為一名體重五十四公斤、身體質量指數（BMI）為二十四的三十一歲女性患者進行縮胃手術，疑似屬於過度醫療行為。該名女患者術後出現嚴重併發症，幾乎無法進食，連一顆布丁都難以吃完，也無法正常排氣。

女患者因術後營養狀況急劇惡化，體重急遽下降至三十七公斤。更嚴重的是，她於七月中旬因意識昏迷被送進急診，醫師診斷出「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」。目前該患者四肢無力，生活狀況堪憂，幾乎只能臥床並需包尿布。

宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。（圖／報系資料照）

衛生局介入調查後，依《醫師法》相關規定，命令宋天洲自一一四年十月二十七日起停業四個月，並要求其完成醫學倫理及醫事法規各十小時的繼續教育課程。同時，衛生局也查出宋天洲有多項違規行為，因此開罰新台幣十五萬元。

詐保案與過度醫療案接連曝光，顯示宋天洲的醫療行為已引起相關單位高度關注。北檢目前正深入調查宋天洲涉嫌開立不實診斷證明的詳細情況，以及是否還有其他共犯或類似案例。

