減重名醫成功減肥25公斤全靠這幾招！不用節食、激烈運動保證健康瘦

39歲減重醫師李唐越體重曾飆升到94公斤，還曾被病人質疑「胖成這樣，有什麼資格叫我減肥」，後來他下定決心減肥，但也面臨多次失敗挫折，最後靠著2關鍵，成功減肥25公斤。

減重醫師體重飆破90公斤、空腹血糖破百

高雄初日診所院長、減重專科醫師李唐越說，自己變胖分為兩階段，念大學時，每天都愛吃鹹酥雞、吃到飽，導致體重一發不可收拾，從68公斤胖到78公斤；後來進入醫院工作，因為壓力大、睡眠時間短，喜歡吃高熱量、高糖食物，像是可樂、珍珠奶茶每天都要來一杯，下班也熱愛吃洋芋片、甜甜圈等讓人快樂的食物，結果體重一舉飄破90公斤。

李唐越說，自己下定決心減重的關鍵是有次在為病人看診時，建議患者進行飲食控制，結果被病人質疑「你自己吃這麼胖，還敢叫我減肥」，才驚覺自己原來很胖。而且長期下來，因為飲食不受控，也讓李唐越的空腹血糖破百，遠超過正常值80，身體開始發出警訊，才讓他驚覺要減肥。

少吃多動結果減肥失敗

不過醫師減重，也不是一蹴可幾，李唐越也經歷過幾次失敗減重經歷！他說，自己減肥總是走向極端，曾經嘗試過只喝綠茶和黑咖啡連續三天，結果胃痛到不行；也試過水果減肥法，一餐只吃一顆蘋果，最後餓到抓狂；甚至在下班後逼自己連續上兩堂團課，運動完只剩下疲憊，結果這些方法都撐不了多久，還讓他肌肉流失、精神不佳，他才發現，「少吃多動」並不會減肥成功。

營養均衡飲食法成功甩肉

最後，李唐越調整了減重策略，改為「多吃營養食物，減少過度激烈運動」的方式。在飲食上，他優先攝取蛋白質，每天至少吃4個手掌大小的雞、魚、牛、豬肉，甚至豬肝、豬血等多樣化蛋白質來源。此外，他也注重蔬菜和好油的攝取，常以洋蔥、番茄打底，加上橄欖油快炒，搭配當季蔬菜和菇類，並戒掉含糖飲料等。

間歇性斷食與適度運動幫助代謝

除了飲食調整，李唐越也採用間歇性斷食的方式，順著作息讓身體自然延長空腹時間，有助於調整胰島素和飽足感。在運動方面，他不再拼命流汗，而是選擇「悠哉有氧」，在跑步機或滑步機上一邊看劇，一邊運動30至40分鐘，每周3至4次。同時，他也善用零碎時間，例如爬樓梯，短短3分鐘就能提高代謝率。

維持體重的飲食運動策略

當體重成功降到69公斤後，李唐越進一步調整了維持體重的策略。他堅持在早餐攝取足夠的蛋白質，避免吃麵包等空熱量食物；午餐則增加纖維攝取，常吃海藻沙拉、玉米筍等食材；晚餐才攝取地瓜、藜麥、白飯等澱粉類，幫助肌肉修復。面對偶爾的聚餐放鬆，也不再陷入「一口垃圾食物就全盤皆輸」的焦慮中。

最後李唐越用了6年時間成功減肥25公斤，他認為減重不是一場速戰，而是一輩子的生活調整。從極端到平衡，從肥胖到健康，建議所有想要成功減重的人，關鍵在於擁抱均衡飲食和適度運動的健康生活方式。

