減重完對身體線條不滿意？「台灣健康體態管理醫學會」成立，從運動到醫療打造健康自信
在台灣，對健康的想像已不再是「沒有疾病」，曾有問卷調查指出，國內減重者中僅 3 成是為了健康，7 成人是為了外貌，顯示越來越多人開始追求體態的勻稱、自信的姿態，以及能長久維持的生活品質。從健身房和運動課程的蓬勃發展，到醫療門診中求助於體態雕塑或減重的病患數增加，都顯示國人對於健康體態的需求，已經超越單純的醫療範疇，成為一種社會趨勢。
需求的兩端：年輕雕塑與中老年治療
馬偕紀念醫院整形重建外科主治醫師劉映君觀察，求助於體態醫療的人群可大致分為兩類，一是年輕族群，平時運動習慣良好，卻對局部線條不滿意，「有些女性希望身材更纖細，或因脂肪減少出現臉部、胸部凹陷，便尋求抽脂或脂肪補填協助。」反映了年輕世代對體態精緻化的追求。
另一類則是中高齡患者，他們常因肥胖導致三高或慢性傷口久治不愈就醫。劉映君舉例，一位糖尿病患者因體重過重，下肢傷口長期無法癒合，最後透過減重與改善體態，傷口才順利康復，「這讓我們更確信，單靠治療症狀是不夠的，必須由內而外改變身體機能。」
醫師 X 運動教練，客製化個人運動處方箋
然而，當前為資訊爆炸時代，民眾常困惑於不同專業對健康體態的說法，為避免教練說一套、醫師說另一套，讓民眾無所適從，「台灣健康體態管理醫學會」近日宣布成立。
同是該會的常務理事劉映君指出，不同於傳統單一專科學會，該會跨足醫療與產業，納入與身體體態相關的專業人士，包括醫師、營養師、復健師與運動產業專業人士等，期盼打造一個橫向連結資源的跨界平台，「我們不只促進國人的健康，還希望讓大家在安全監督下，透過醫學、營養、運動等方式，全面形塑並維持良好的體態。」目前醫學會將先全力推動：
打造運動處方箋
針對長者、慢性病患者等特殊族群，先由醫師進行評估，再由多方專業討論，設計量身訂製的安全的運動計畫。
專業認證制度
醫學會將提供課程，幫助醫師與運動專業人員掌握最新知識，統整醫療與產業端資源，並分別設計「健康體態專科醫師」、「健康體態管理師」認證制度，確保醫師、教練遇到有需求的民眾時，可協助連結另一專業人士。
此外，健身與減重風潮雖帶來正面效果，體態管理卻常充斥迷思與焦慮，造成部分民眾陷入過度焦慮。劉映君指出，每個時代流行的體態不同，過去流行骨感，如今趨勢轉向勻稱結實，「我們會先釐清求診者的動機，是出於自身喜好，還是外在壓力，如果只是跟隨潮流，往往不是最適合的選擇。」
他進一步提醒，外型只是表象，核心仍是身體組成，有些人雖然看似纖瘦，但肌肉量不足、脂肪比例偏高，這仍然不是健康的體態，必須先進行身體組成檢測，再針對需求安排運動策略。
飲食、運動、睡眠、心理健康缺一不可
談到造成國人體態不佳的主因，劉映君直言，關鍵仍是台灣外食比例高，營養常失衡；再加上久坐辦公、缺乏規律活動，使身體功能逐漸退化，體態自然走樣，因此建議民眾飲食上要避免高油高糖，特別是含糖飲料，過量糖分會導致慢性發炎；運動上至少要維持日常活動，如散步或伸展，避免久坐僵化。
此外，睡眠也需 7 至 8 小時，使身體在睡眠中有效修復；心理健康與體態同樣密不可分，「當壓力過大，很多人逃避運動，反而形成惡性循環，必要時應尋求協助，才不會陷入疾病狀態。」劉映君分享，包括自己在內的外科醫師常須久站開刀，相當考驗體力，因此多注重飲食，下班亦會盡量運動。
企業帶頭，馬偕醫院推「健康假」
要讓體態管理成為全民共識，制度性支持是關鍵。劉映君以馬偕醫院為例，醫院除了設置健身房與定期健康操課程，營養室也舉辦增肌減脂課程，而最特別的是設立「健康假」，讓員工每個月可以申請 3 小時的上班時間去運動，「這代表觀念上的改變，當運動成為工作的一部分，社會風氣自然會改變。如果更多企業願意跟進，不僅能促進員工健康，還能減少醫療成本，對健保財政更是一種正面助力。」
體態教育全齡藍圖，從學童到高齡
劉映君也主張，體態管理應該「越早開始越好」，特別是小朋友在自然發展下，動作協調度最好，但受教育環境影響，常在求學過程中忽略身體使用能力，等到成年才發現自己不會善用身體，這是非常可惜的。
至於高齡族群，他認為也永遠不嫌晚，許多長輩透過運動仍能改善生活品質，只要有良好規劃與保護措施，都能帶來正向效果。「這種全齡體態藍圖，讓體態管理不只是醫療議題，更是社會文化的一環。」
劉映君最後提醒，體態管理不只是醫療或外貌問題，而是全民健康的基礎，「健康不只是沒有生病，而是能正確使用身體、照顧自己，由內而外展現自信，這才是醫學會成立，希望帶給國人的長遠目標。」
文／周佩怡、圖／巫俊郡、照片／劉映君提供
諮詢醫師：馬偕紀念醫院整形重建外科主治醫師劉映君
