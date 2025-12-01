減重手術後遺症有哪些？減重手術後遺症有解嗎？醫教3方法改善症狀
一名運動員退役後，因無比賽大量運動練習，體重持續上升，並伴隨膽固醇超標，血壓些微偏高以及脂肪肝。因體健報告紅字逐漸增加，讓其意識到嚴重性，經醫師評估後施作ESG無痕胃拉提；術後4個月成功減去原體重17%，原先病症也得以改善。《優活健康網》特摘此篇，由馬偕紀念醫院消化科系醫師賴建翰說明目前減重術式種類多，術前應充分與主治醫師討論，擇定最適合自己的方式。
患者應在手術前進行綜合評估，包括BMI計算、健康檢查和心理評估，以確保手術的適宜性。目前國際上3種常見的減重手術包括：胃繞道手術、縮胃手術、ESG無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃成形術）。以下提供完整的手術差異比較：
胃繞道手術：將胃和小腸改道，減少小腸吸收熱量。
缺縮胃手術：切除部分胃部組織，使胃縮小。
ESG無痕胃拉提：利用胃鏡在胃部縫合4～6條線，將胃部容積縮小。
減重手術後遺症有哪些？
而每種手術各有不同的優缺點，賴建翰建議每個人在選擇前，應先了解各手術方式的效果是否符合自己的預期目標，這樣才能做出最合適的選擇。接下來，我們就一起來了解各種手術的差異吧！
【外科手術】
胃繞道手術
優點：減重效果較快，可改善糖尿病、高血壓、高血脂和睡眠呼吸中止等肥胖合併症
缺點：不可逆、手術較複雜，易影響吸收，造成營養不良
縮胃手術
優點：減重效果較好，不影響吸收，平均在第1年內可減去20～30%的體重
缺點：不可逆、易引發胃食道逆流，約有3成的患者會有此問題
【內科手術】
ESG無痕胃拉提
優點：無需開刀，因未切除人體組織，手術侵入性低，復原時間短、安全性高；根據長期臨床研究證實10年後體重平均持續減少15.8%
缺點：減重效果相較外科手術慢
因減重手術的效果因人而異，賴建翰呼籲，術前應與主治醫師溝通，了解自己對手術的期望，如安全性、恢復速度、減重幅度等，而依據每個人的身體狀況不同，減重效果也相對會有所差異。
胃繞道手術／縮胃手術
適用對象：
BMI>35以上
BMI>30以上，合併患有糖尿病、高血壓等代謝疾病
預期成效：可減少原體重的 30～40%
ESG無痕胃拉提
適用對象：
BMI>30以上
BMI>27以上，合併代謝疾病
預期成效：根據臨床實證，可減少原體重的 15%
減重手術照料方法1：飲食調整
術後改變飲食習慣，少量多餐，均衡飲食及注意營養攝取，才能讓胃慢慢適應；若仍然進食過量，很可能讓胃鏡手術的減重效果不佳。少數患者如果還是食慾旺盛，可考慮搭配減重藥物使用，有機會達到更好的效果。
減重手術照料方法2：增加運動量
每週至少完成150分鐘中等費力運動，像快走、游泳、騎腳踏車等，來幫助維持減重效果。運動可以幫助你消耗熱量，加速減重，也能讓身體更健康。
減重手術照料方法3：醫病溝通
減重手術後的照護不僅需要嚴格的飲食控制和運動習慣，也需要良好的醫病溝通，以確保患者能夠順暢地適應新的生活方式。
隨時反饋狀況：減重手術後，患者應定期與減重中心的個管師聯繫，隨時反饋自己的身體狀況、飲食習慣、運動情況等，以便個管師能夠及時提供適當的建議和調整。4
定期回診：患者應定期回診，以便醫師能夠監測減重進展、共病症狀，並適時調整藥物或治療方案。
健康紀錄：保持詳細的健康紀錄，包括體重變化、血液檢查結果等，以便醫療團隊能夠根據實際情況進行調整。
最後，賴建翰提醒，減重手術並非快速捷徑，而是一種幫助患者改變生活習慣的工具。關鍵在於持之以恆，將減重視為終身的健康管理。馬偕醫療團隊採取內外科整合的方式，為有減重需求的患者提供完整且多元的選擇，以滿足不同需求。此外，若術後遇到問題或併發症，馬偕擁有完善的內外科醫療團隊，能夠及時提供專業協助與處理，確保患者的健康與安全。
（本文獲照護線上授權轉載，原文為：減重手術後遺症有哪些？減重手術方法、術後照料方式一次看！）
