減重挑戰賽 冠軍瘦40公斤！「台中張信哲」副市長未現身

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市舉行減重挑戰賽「台中星燃計畫」在今(5)天成果發表，經過3個月減重比賽，逾2.7萬人參賽，有3成達到成功減重3%目標，累積減重達到4萬5108公斤，主持開幕的112公斤的副市長鄭照新減重失敗未現身，但有120公斤的台中一中學校主任成功從120公斤瘦身40公斤，獲得冠軍變身變型男。

而112公斤的台中市副市長鄭照新因年輕時長相酷似張信哲，主持比賽開幕時誇口要減肥10公斤，則因減重失敗未現身。市長盧秀為他緩頰「失敗對照大家的成功！」承諾為了大家的健康，會再舉行減重賽。

這次減重賽總獎金達120萬元，激發市民挑戰極限，個人組冠軍何先生減重35.3公斤，減下體重的38.4%，創下驚人紀錄，在鞋店工作的他說配合食控制和每天跑步1小時；職場團體組冠軍隊伍則由長安診所開減重班，領軍10名患者在營養師及健身教練幫助下共73.6公斤。

個人減重第5名的賴維平則是台中一中的學務主任，從小胖到大，每餐要吃2個便當，體重120公斤的他在今年升旗典禮時被校長點名要減重，加上健檢滿江紅，在醫師協助下進行斷食及運動，減重40公斤，在挑戰賽期間7到10月減重37公斤，他開心說，拿到獎金要請同事吃雞排。

衛生局長曾梓展也參賽成功減重8公斤，他分享採取使用減少食量及每天運動1小時，成功瘦；還有人組第3名的許先生分享執行「原型食物、高蛋白、每日3000c.c.飲水」飲食策略，還有「台中網友熱心建立的非官方社群」，讓他在健康餐吃到有點厭世，或是運動累到懷疑人生時，看到社群裡戰友還在奮鬥，讓他堅持下去。

