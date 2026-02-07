減重注意！「瘦瘦針」國外出現大量副作用 衛福部警告：嚴重恐致命
即時中心／林耿郁報導
台語俗諺「愛美不怕流鼻水」，但如果花錢傷身、甚至有致命風險，就得仔細評估風險了；近期「瘦瘦針」減重潮風靡全球，但我國食藥署提醒，目前已經出現施打瘦瘦針，卻導致胰臟壞死的致命案件，呼籲民眾注意潛在的副作用風險！
減重注意！近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者，因嚴重副作用提起大規模訴訟；英國藥物及保健產品管理局，亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性、致死性胰臟炎案例，不可不慎。
我國衛福部食藥署今（7）天發布新聞稿，提醒民眾「瘦瘦針」屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，切勿自行透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥或不當使用；荷包失血、減重不成事小，危害自身健康恐得不償失。
台灣未出現大規模異常報告 食藥署：持續監控、必要時展開管制
目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide（替爾泊肽）、semaglutide（司美格魯肽）及liraglutide（利拉魯肽）。
統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。
目前國內尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，然民眾使用瘦瘦針，仍應留意可能的副作用風險。
食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件；使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。
後續食藥署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。
（圖／衛福部食藥署提供）
