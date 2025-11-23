「減重神針」爆紅瘦很快、胖更快？
號稱「減重神針」的猛健樂（Moun-jaro）近來在減重族間爆紅，被視為快速瘦身捷徑，不過有醫師提醒，臨床上已陸續出現「瘦很快、胖也很快」的案例，藥物確實能在短期內大幅減重，但若未同步調整飲食與運動習慣，停藥後復胖機率仍然偏高。
高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科主任李美月表示，曾收治一名三十六歲輕熟女，BMI31屬於肥胖等級，經評估後每週注射5mg針劑，並搭配飲食控制與輕度運動，三個月內體重從八十五公斤降至六十八公斤，瘦了十七公斤效果顯著；然而停針四個月後回診，體重回升至七十九公斤。研判主因是停藥後食慾恢復，加上減重過程中肌肉量流失、基礎代謝率下降，導致難以維持瘦身成果。
李美月指出，研究顯示，使用猛健樂平均可減去原體重約15至22％，但其中約四分之一來自肌肉流失，更有約六成患者在停藥一年內體重回升；如果瘦下來後仍維持原本生活型態，很可能又回到原本體重，甚至復胖更快。
猛健樂屬雙重作用腸泌素類藥物（GIP/GLP-1受體促效劑），原本用於治療第二型糖尿病，適用對象為BMI大於30，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等共病患者，可延緩胃排空、抑制食慾並改善胰島素阻抗；但若曾有甲狀腺髓質癌、胰臟炎病史、嚴重腎功能不全，以及孕婦與哺乳者，則不建議使用。
李美月提醒，原廠建議藥品開封後三十天為保存期限，藥品的安定性是很重要的，會影響到療效性及安全性；因網購貨源不明，藥品真偽及運送、保存條件皆難以掌握，風險極高。建議務必就醫諮詢，由醫師依個人情況漸進調整劑量，以減少噁心、嘔吐、便秘、低血糖與膽囊疾病等副作用，並避免脫水、營養不良等嚴重後果。
「猛健樂是醫療工具，不是萬能瘦身神針」，療程中及停藥後，應規律進行阻力訓練、每日攝取足夠蛋白質，減少肌肉流失，同時建立穩定的飲食與睡眠習慣，在醫師評估下逐步減量停藥，才能多管齊下，真正維持減重成果。
