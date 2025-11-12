減重節食當心腸道壞菌暴增！ 營養師：熱量攝取不要低於「這數字」

減重7分靠飲食、3分靠運動，很多人選擇少吃來減重。新研究指出，靠降低熱量來減重，可能導致腸道菌相失衡、讓一種連醫生都頭痛的壞菌激增。

每個人的腸道有億萬隻腸道菌，且每個人都不同，高、矮、胖、瘦都有不同的菌相，那麼卡路里對於腸道菌有何影響？一篇刊登於《自然（Nature）》的研究給了答案。

低熱量減重 腸道功能衰退

歐洲最大的教學醫院之一、德國柏林夏特里醫院的內分泌新陳代謝科醫師斯普蘭格（Joachim Spranger）和美國加州大學的團隊研究了80名更年期後、體重介於輕微過泡到嚴重過胖之間的女性，隨機分成2組，一組每天只吃800卡、為期16週，另外一組則是維持他們現有的體重。同時，在實驗前後都採集糞便樣本分析腸道菌相。

結果顯示，節食組的人腸道菌的數量減少、組成和代謝能力都改變了，「因為環境改變了，腸道菌為了吃到更多養分而調整自己的代謝能力，而且懂得儲存養分、不被人體運用，」研究成員之一的施瓦岑柏格醫師（Reiner Jumpertz von Schwartzenberg）說。

接著，研究人員把糞便樣本植入腸道菌已被淨空的老鼠中，結果被植入節食後糞便的老鼠，身體質量（BMI）少了10％，未節食組的糞便則沒有影響，「由此可知，腸道菌扮演了養分吸收的角色，」斯普蘭格說。

腸道好菌變少 麻煩的細菌卻大增

研究團隊細部分析糞便樣本的菌相，發現一種細菌大幅增加：困難梭菌（Clostridioides difficile），這是一種存在腸道的細菌，但長期使用抗生素的人，這種細菌會激增，造成腸道發炎、腹瀉、發燒甚至偽膜性結腸炎。原本腸道菌會互相牽制，因此困難梭菌的數量不會造成疾病，而某些外力下，例如抗生素或節食，導致其他細菌數量減少，就讓困難梭菌大幅增生。

「困難梭菌分泌毒素讓腸道發炎，加上菌相改變、腸道吸收營養的功能降低，因此人會變瘦。雖然研究對象沒有因為困難梭菌而感到不適，實際上卻存有潛在風險，這也是我們下一步要做的研究，」斯普蘭格說。

針對這個研究，減重醫師、敦仁診所院長蕭敦仁認為，該研究使用的是低熱量的飲食配方，不確定當中所含的營養元素，且和一般人飲食方式相差甚遠，「如果是一組2,400卡、一組1,200卡，飲食內容、比例一樣，只是量變少，這樣的研究可能更有趣，因為目前這還是未知數。」

不過蕭敦仁指出，這篇研究有價值的地方在於，改變飲食內容就會改變腸道菌相，「腸道菌很敏感，熱量、飲食內容，甚至胃食道逆流病人會吃氫離子幫浦阻斷劑（PPI），因為胃酸減少進而改變腸道酸鹼值，就會改變菌相。」

腸道菌不只影響體重 和健康更有絕對關係

胖、瘦對於腸道菌組成的影響，近年來研究很多，功能醫學營養師呂美寶指出，這項研究暗示了，腸道菌的組成可能決定了體重。她表示，腸道菌中以厚壁菌門和擬桿菌門最多、約佔80%，前者會幫助身體吸收熱量；後者會把纖維分解成有益人體和腸道健康的短鏈脂肪酸。

有研究分析胖子和瘦子的腸道菌組成，發現胖子腸道的厚壁菌門數量是絕對多數，瘦子則是擬桿菌門的細菌較多，而厚壁菌門會導致身體發炎、增加心血管疾病風險。

「因此不管是肥胖或是這個研究，腸道菌相不僅會影響體重變化，還跟人體健康有絕對關係，」呂美寶說。

瘦身還是要維持熱量供給 不要低於1200卡

從研究得知，極低熱量飲食會造成腸道菌代謝功能改變，會搶食能量和營養，且會儲存起來，並改變菌相，壞菌激增。因此呂美寶認為，減重降低讓量攝取，不要低於1,200卡，且要多吃蔬果、全穀雜糧，少吃精緻糖分，「腸道壞菌愛吃精緻糖分，而多吃蔬果就能幫助擬桿菌門的細菌生長。」

她也指出，國外有些168節食的計劃中，除了日常生活中的飲食時間控制，每週還會選週末2天熱量只攝取600卡，「偶爾熱量低於1,200卡沒關係，重點是不要長期低於1,200卡，長久如此又不注意營養比例分配和攝取，屆時不只體重，更會嚴重影響身體健康。」

