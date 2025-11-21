減重總量逾1.8公噸 雲林萬人響應7000步挑戰

雲林縣「決戰BMI 要你走7000」活動圓滿落幕，21日下午舉行直播抽獎／翻攝照片





雲林縣政府今(114)年推動的「決戰BMI 要你走7000」活動圓滿落幕，「每日7,000步挑戰」及「揪團減重挑戰」成果亮眼，成功號召縣內逾萬名民眾熱情參與，累積行走突破20億步、總計減重達1,820.2公斤，充分展現雲林縣民打造健康體位，實踐健康生活的積極態度。

今(21)日下午舉行直播抽獎，由副縣長謝淑亞及衛生局長曾春美抽出最大獎iPhone 17手機等獎項得主，衛生局提醒，中獎者須在11月30日(星期日)前，將相關佐證資料及領據親簽回傳。

謝淑亞表示，今(114)年度「每日7,000步挑戰」共有1萬398人參加，並透過「雲林幣扭一下2.0」APP自動紀錄每日步數。在9月10日至11月8日為期2個月的活動期間，共計4,836人成功達成挑戰，總計走出20億3,415萬270步，相當於環島步行約1,695圈，顯示雲林鄉親對健康的重視與實踐力令人驕傲。

同時，「揪團減重挑戰」亦吸引243隊報名參與，透過三人一組的互助支持機制，共有137隊減重至少6公斤以上，成功達成目標，總減重量達1,820.2公斤。其中，本次活動減重最多的民眾，成功減去16.1公斤，展現自我管理、堅持與紀律的最佳典範。

減重成效最亮眼的民眾表示，因受到活動獎項激勵下定決心減重。在飲食方面，白天因工作需要未特別排除任何食物，但在活動的2個月特別調整晚餐與假日的飲食，改以自行料理的水煮餐為主，攝取蛋白質與大量蔬菜且晚餐不攝取澱粉，其中以水煮雞胸肉為主食，水果多為火龍果與蘋果，此外，也養成每天多喝水的習慣；運動方面，除了完成每日7,000步的基本目標外，更堅持「超慢跑」。他分享，起初身體尚未適應，因此每天先從15分鐘開始，約3週後逐漸延長時間，最終達到每日維持30分鐘的超慢跑運動。這份恆心，正是能創下16.1公斤亮眼成績的關鍵。

雲林縣衛生局提醒，每個人的健康狀況、飲食需求與生活型態皆不相同，建議洽詢社區營養師，由專業評估後給予最適合的建議，讓「雲林健康上場」更安心、有效。呼籲民眾，健康不是短期衝刺，而是長期習慣，落實「提升身體活動、落實均衡飲食、定期量體重」的生活型態，讓健康一步一腳印，陪伴美好生活的每一天。同時，持續使用「雲林幣扭一下2.0」APP記錄每日步數，並關注雲林縣衛生局官網及Facebook粉絲專頁，明(115)年將透過更多貼心、實用的活動設計，陪伴大家把今年培養出的好習慣保持下去，共同打造更健康的雲林。

