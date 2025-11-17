減重老是失敗？減重醫師揭「胰島素阻抗」暗中作祟 2 招修復代謝

[Newtalk新聞] 許多民眾長期減重不順利，往往先怪罪自己意志力不夠，但減重醫師蕭捷健提醒，這種想法可能完全錯誤。他指出，許多人越減越挫折，真正的問題往往不是嘴饞，而是身體的整套系統已經被「胰島素阻抗」出賣。如果近年努力不斷卻看不到成效，他強調，「真的不是你的錯」。





蕭捷健解釋，內臟脂肪偏高、體脂率明顯過高，又加上家族中有人罹患糖尿病，這三項因素組合在一起，幾乎代表身體正逐步走向胰島素阻抗。他將其比喻為「身體油門卡住了」。當細胞收不到能量，身體便發出錯誤指令：「快點儲存脂肪！不然以後會餓死！」吃下肚的澱粉也因此更容易轉成脂肪，而非被正常使用。

他指出，最糟的是大腦也收不到「吃飽了」的訊號。於是有人整天都在聽到內心的催促：「我好餓、快吃、再吃一點不會怎樣。」這讓許多民眾以為自己是抵抗不了零食，但蕭捷健強調，真正的對手從來不是餅乾，而是「一個壞掉的警報器」。





面對這類問題，他提出兩大核心方向：為胰島素「減壓」，以及讓肌肉重新「學會用糖」：





1. 讓吃進來的碳水變聰明，而不是完全禁止。他強調，過度極端的做法最常見，例如許多人一焦慮就宣布：「我不吃澱粉了！」結果往往撐不到三天就暴食，之後再自責一個月。





他建議可透過「碳水循環」方式調整。所謂低碳日，不是完全不吃澱粉，而是把手搖飲、餅乾、白吐司、蛋糕等精緻澱粉先撤掉，改以蔬菜、適量全穀和豆類為主，讓血糖曲線平穩，胰島素得以冷靜。而在中高碳日，則把主要澱粉安排在比較會動的時段，尤其是運動前後。這段時間吃飯、地瓜或麵條，身體會優先把它們送往肌肉作為「肌肝糖」，而不是再堆回肝臟與腹部，繼續養大內臟脂肪。





2. 是提升肌肉利用糖分的能力。蕭捷健強調：「關鍵不是永遠不能吃，而是吃在對的時機、對的種類。」他指出，許多人在體重沒有下降時感到焦慮，但真正更糟的，是肌肉持續流失。當肌肉量不足，又長期久坐，細胞就像「懶散員工」，看到糖也懶得收，最後全部丟給脂肪倉庫。





他提醒，民眾每天應先確認蛋白質是否足夠，大多數人實際攝取都不足。此外，每週 2 至 3 次重量訓練是必要條件，即使只是徒手深蹲或伏地挺身，都能有效幫助肌肉恢復功能。有了足夠的肌肉量，血糖不會長時間滯留在血液中，胰島素也不需要頻繁暴衝，阻抗自然會逐步改善。





蕭捷健也點出另一個關鍵：以碳水循環取代長期挨餓。有學員曾長期採用極低碳飲食，一開始體重下降快速，但之後卡關嚴重，出現情緒暴躁、睡眠變差、頭暈與掉髮等問題。更麻煩的是，一旦稍微放鬆，體重立刻反彈，比原本更高。





蕭捷健指出，這是身體啟動自我保護機制，因為它誤以為自己「快被餓死了」。相比之下，碳水循環的做法更能讓身體感覺安全。低碳日時，身體會動用脂肪庫存，讓血糖與胰島素喘息；在中高碳日時，補回肝糖、穩定荷爾蒙與神經系統，身體因此「不會害怕」，也就不會狂囤脂肪。





他說，若身體持續處於恐慌狀態，就會努力囤積。一旦讓它知道「有規律、有補給」，便會逐步願意放手。減重的關鍵不在折磨自己，而是讓身體願意站在同一陣線。





蕭捷健提醒，當民眾總覺得減重失敗是自己的錯時，往往忽略真正的問題是系統已經卡住。讓胰島素降溫、讓肌肉醒來、讓碳水進入規律節奏，才是修復代謝的根本方式。他強調，只要方向正確，即使不靠極端方式，也能讓體重逐步回到理想狀態，身體也會回到正常運作。

