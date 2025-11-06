減重藥停用體重回升 14％？專家：須搭配生活型態調整維持療效

減重藥物席捲全球，美國 2024 年調查顯示，已有 6％成人正在使用 GLP-1，過重或肥胖族群使用率更高達 22％。然而，高達 85％使用者在 2 年內停藥，且停藥體重平均反彈 14％，僅 16.6％能維持大部分減重成果。奇美醫院健康管理中心預防醫學科主任蔡孟修指出，減重藥雖能降低體重，但若缺乏營養、運動與行為調整，所有成果都可能在停藥後瓦解。

減重藥物雖能降低體重、改善血糖與心血管疾病指標，但現實應用面臨胃腸道不適的副作用、個體反應差異、費用負擔、食量下降導致營養攝取不足，增加肌肉與骨質流失風險等挑戰，再再提高停藥率。蔡孟修引用美國研究表示，停藥者的體重大多會回升，僅 16.6％停藥者可維持 80％以上的減重成果。

減重藥物調藥率高，須生活型態介入輔助

若要維持治療效果，蔡孟修指出，高風險族群使用 GLP-1 前須先接受營養評估與運動處方，調整生活型態，例如蛋白質攝取達每公斤體重 1.2–1.6 克、每週至少 3 次阻力訓練搭配 150 分鐘有氧運動、監測肌肉與骨質變化等，避免營養素缺乏、肌肉流失，增加減重穩定度。

此外，研究顯示，病患是否能持續執行健康行為，往往取決於生活條件與心理支持，若長工時、低收入或缺乏家庭支持，健康飲食與運動難以落實。蔡孟修表示，社交處方同樣重要，「真正的醫療不是告訴病人該做什麼，而是了解他能做到什麼。」

「生活型態醫學不是不用藥，而是降低藥物劑量，停止疾病進展。」蔡孟修指出，生活型態介入不只可強化 GLP-1 的療效，減重效果甚至較藥物佳，以糖尿病為例，3 年後發病比降低 58％，10 年後降低 34％，至 15 年後仍有降低 27％的效果。即使停藥，也能透過健康、身體活動與行為調整，延緩體重回彈。

他強調，減重藥物是開啟治療的第一扇門，但要走得遠、走得長，必須以飲食、運動、壓力管理與社會支持為基礎，「減重不是比誰瘦得快，而是誰能維持健康最久。」

文／周佩怡、圖／巫俊郡