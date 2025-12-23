減重藥新紀元！FDA批准首款口服「瘦瘦丸」 Wegovy錠劑明年初上市

「瘦瘦針」Wegovy近年大受歡迎，FDA週一核准同成分口服藥。路透社



美國食品藥物管理局（FDA）週一（12/22）宣布批准首款 GLP-1成分的口服減重藥，即諾和諾德藥廠旗下減重針劑「週纖達」（Wegovy）的錠劑版本。新藥批准後，過去俗稱的「瘦瘦針」將可採口服方式使用，預料可擴大使用範圍，也象徵肥胖症治療進入新時代。

《華爾街日報》、美聯社報導，諾和諾德（Novo Nordisk）表示，將自明年一月初開始在美國銷售這款新的每日口服藥，名稱即為Wegovy Pill，起始劑量的定價為每月149美元（約4700元台幣）。

GLP-1（美格魯肽）成分的減重藥近年掀起風潮，但此前均須以注射方式使用，且藥物須冷藏，限制較多。藥廠與分析師表示，口服錠能滿足不想打針的人群，或偏好每日服藥的人。此外，口服錠的製造成本較低，有助於壓低藥價。

Wegovy口服藥主成分為司美格魯肽（semaglutide），與諾和諾德旗下糖尿病針劑「胰妥讚」（Ozempic）及減重針劑 Wegovy 相同。諾和諾德此前也有一款司美格魯肽口服藥「瑞倍適」（Rybelsus），但該藥僅獲FDA核准用於第二型糖尿病，不適用於減重。

FDA也批准Wegovy口服藥可用於降低心血管疾病患者心肌梗塞與中風風險。此前Wegovy針劑也獲准同樣用途。

生產猛健樂（ Mounjaro）、Zepbound等減重針劑的禮來藥廠（Eli Lilly）也計畫在數週至數月內推出減重口服藥。

Wegovy與Zepbound等「瘦瘦針」藥物近年已在美國與全球掀起減重治療革命，在口服錠上市後，預計將有更多肥胖患者使用。分析師估計，口服錠將在全球1500億美元減重藥物市場中佔比25%。

Ｗegovy口服錠的主成分「司美格魯肽」是GLP-1（美格魯肽）類藥物，藉由模擬腸道荷爾蒙來減少食慾、增加飽足感，並減緩食物從胃進入腸道的速度。

一項針對205名過重者的研究顯示，服用Ｗegovy口服錠15個月平均可減重13.6%，與使用Ｗegovy針劑的效果相當。

禮來的口服藥則名為Orforglipron，根據研究，服用近17個月後平均可減重11.2%。

兩款藥物都可能引起副作用，包括噁心、腸胃不適等。

禮來表示，計畫在今年底前提交口服藥核准申請，並尋求FDA快速審查，可望在2026年初獲准。

