減重藥物流行 改變民眾飲食、消費等生活習慣

研究顯示，GLP-1藥物使用者變得較有自信、更有精力之後，較願意出門探索，旅遊產業可望受益。(美聯社)

華盛頓郵報1日報導，胰妥讚(Ozempic)等減重藥品的流行，將改變消費者經濟的每個產業，包括服裝、餐飲、生鮮雜貨、健身房與觀光旅遊；資誠公司(PwC，另譯普華永道)美國消費者者市場部門合夥人弗爾曼(Ali Furman)說，隨著民眾身型出現改變，如何花錢與花時間的行為模式隨之轉變。

糖尿病藥物胰妥讚的花費，對某些美國民眾來說高不可攀，即使有折扣，每年開銷也要6000元，患有第二型糖尿病、肥胖症、心臟病、睡眠呼吸中止症、高血壓及高膽固醇的民眾有資格獲得保險給付，不過某些民眾反映，必須跟保險公司對抗才能獲得合理價格。

廣告 廣告

然而蓋洛普(Gallup)調查發現，短短一年多的時間裡，使用Ozempic、Wegovy、Mounjaro、Zepbound等減重藥品的美國成年人比率增加一倍，來到12.4%；調查同時顯示，美國成年人患有肥胖症的比率從2022年將近40%，降至2025年的37%。

報導指出，減重藥品有某些令人不適甚至有傷害的副作用，例如消化不良、惡心、掉髮、肌肉流失，致使營養補充劑以及含有大量維生素的美容產品銷售大增。某些研究顯示，減重藥品有助於提高生育率。行銷研究顧問公司NielsenIQ數據指出，使用這些類升糖素胜肽-1(GLP-1)藥物的民眾當中，一年之內購買驗孕劑的數量增加148%；另外，GLP-1藥物使用者購買電解質補充劑、生髮產品、止吐藥等數量也大量增加。

使用GLP-1藥物的民眾減少吃零食，對於健康食物的購買增加，這個趨勢恐讓零食產業受到衝擊，因此某些廠商開始推出創新研發，或者併購健康食品品牌。使用減重藥物的消費者為了避免肌肉流失，高蛋白食品成為關注重點，也注意使用方便、符合飲食健康的冷凍餐點。

NielsenIQ研究發現，GLP-1藥物使用者去年13周期間裡，對新鮮水果的購買花費比一年之前同期增加了14%，蔬菜購買也增加38%。重度飲酒的民眾使用GLP-1藥物後，14.5%減少喝酒。

瘦身之後，消費者需要添購新裝，為服裝品牌帶來商機。

資誠全球零售領導合夥人裴德森(Kelly Pederson)說，GLP-1藥物使用者自信心同樣獲得提升，為了出門而花在美容產品、新衣服的開銷都相對提高。

資誠研究顯示，GLP-1藥物使用者變得較有自信、更有精力之後，更願意出門探索，旅遊產業可望受益。

更多世界日報報導

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋