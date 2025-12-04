減重頻卡關！醫曝關鍵真兇是「壓力荷爾蒙」

▲ Cofit Club 邀請知名網紅林萱（圖左）與台北初日診所副院長鄧雯心醫師（圖右）跨界對談。（圖／初日診所）

[NOWnews今日新聞] 努力克制飲食和運動卻還是覺得很「難瘦」? 關鍵恐怕在於努力過頭！台北初日診所副院長鄧雯心醫師與網紅三寶媽林萱跨界對談，提及做了荷爾蒙檢測才發現，問題不是「努力不夠」，而是「努力過頭」。身體就像引擎過熱，再怎麼踩油門也動不起來，需要先冷卻、穩定，才能重新運轉「體脂居高不下是讓大家開始意識到不對勁的點，但這只是冰山一角，壓力荷爾蒙不平衡，就像海平面下的大冰山，會引發一連串健康問題。」

華人最大線上營養師平台「Cofit 我的專屬營養師」日前首次舉辦百人實體座談會「Cofit Club」，將十一年累積的專業知識、臨床觀點與真實案例帶到線下，透過面對面的交流，讓更多民眾理解在健康路上如何與身體合作。與 Cofit 合作多年的人氣網紅 林萱 (Michelle)與台北初日診所副院長鄧雯心醫師的跨界對談，更是精闢點出荷爾蒙與壓力如何卡住女性的代謝開關。

三寶媽林萱分享，第一胎只花半年就把體脂降到17％，但第二胎卻完全無法複製。雖然在提高訓練強度、飲控更嚴格的情況下，體重確實下降了，但小腹、浮腫、情緒波動卻接連出現。直到做了荷爾蒙檢測才發現，問題不是「努力不夠」，而是「努力過頭」。身體就像引擎過熱，再怎麼踩油門也動不起來，需要先冷卻、穩定，才能重新運轉。

台北初日診所副院長鄧雯心醫師表示，林萱的經歷是許多人的共同寫照，尤其是女性，往往忽略壓力荷爾蒙的重要性，越是用力越是適得其反，「體脂居高不下是讓大家開始意識到不對勁的點，但這只是冰山一角，壓力荷爾蒙不平衡，就像海平面下的大冰山，會引發一連串健康問題。」

▲台北初日診所副院長鄧雯心醫師，特別分享荷爾蒙失衡對女性的影響。（圖／初日診所）

壓力荷爾蒙攻擊不分情緒與體質！ 鄧雯心醫師揭 5 大「耗損荷爾蒙」習慣

鄧雯心醫師進一步說明，刊登於《Behavioral and Brain Research》的一項雙盲研究針對 61 名 18 到 44 歲的女性進行測試。受試者在不知道內容的情況下，分別服用 20 毫克皮質醇或安慰劑，再透過心率變異度（HRV） 與功能性磁振造影觀察身體反應。

HRV 被視為壓力的生理指標，也反映中樞自律神經網路（CAN）在面對外界需求時的調節與適應能力。HRV 越高，代表身體越能從壓力中恢復，也越能維持穩定。結果顯示，在未控制年齡與種族時，皮質醇相較於安慰劑會使 HRV 指標下降，也就是身體的「冷靜按鈕」被調小，同時大腦處理壓力的神經連線也變弱。

研究收案包含沒有憂鬱、曾經憂鬱與正在憂鬱的女性，皮質醇干擾模式在三組中無顯著差異。也就是說，壓力荷爾蒙的影響是所有女性都有可能遇到的，不分情緒、不分體質。

「越努力越覺得失控，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復。」鄧雯心醫師也整理出 5 個看似正確，卻悄悄加重壓力、讓身體失去安全感的習慣：

1、少吃卻忽略營養的質量：營養之於人體，就像鋼骨架構之於房子，如果不穩定，就像稻草屋遇到颱風地震。房子為了穩住，就像人體為了生存，只能先儲存脂肪以因應持續的營養不足。

2、過度運動卻忘記身體需要休息：休息不夠，就是生存模式拉警報，讓運動效果事倍功半。

3、單純控制熱量，卻忽略避開發炎性飲食：發炎就像身體在慢性失火，免疫系統過勞會近一步刺激壓力荷爾蒙。

4、太晚睡、睡太少：你熬的是自由，身體熬的是壓力，破壞日夜節律，讓代謝失常。

5、情緒壓力和完美主義比宵夜更肥：持續逼迫自己反而增加身心負擔，過度緊繃讓身體更不敢放掉脂肪。

鄧雯心醫師提醒，代謝的核心不是「再多做一點」，而是讓身體脫離戰或逃的壓力模式，先把身體從高壓狀態拉回穩定，給予足夠的安全感，才會真正的健康瘦，瘦得久。

