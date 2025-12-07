減重15公斤「不用嚴格克制口慾」！4個小技巧讓你快樂飲控，心情好更健康瘦
不少人在減重期間最怕「暴食循環」！一名大基數女生小周靠著4項替代暴食的小方法，既沒嚴苛節食，也沒有陷入內疚與反彈，順利瘦下15公斤，維持狀態也更穩定。以下是她實際操作後整理出的重點，適合正在長期減脂的人參考。
1. 有計畫安排放縱日，降低暴食衝動
長期減重如果一直壓抑慾望，反而更容易失控，因此設定：
兩週一次「大放縱」：挑一餐吃想吃的火鍋、燒肉等大餐，滿足心理需求。
每週一次「小確幸」：喝一杯手搖飲或吃一塊喜歡的甜點，量不大但品質好。
固定、可預期的「安全放縱」能大幅減少隨機暴食的機率。
2. 食物替代法：用健康版本滿足口腹之慾
當嘴饞時，與其選擇硬忍，不妨找味道相近又低負擔的替代：
想吃甜點→吃冷凍香蕉，甜度足、口感近似霜淇淋。
想吃炸物→改為滷豆干、雞胸肉絲、烤地瓜或玉米等飽足度高的替代品。
情緒性嘴饞→喝黑咖啡或無糖抹茶，先讓心情緩下來。
3. 吃夠營養，不讓身體進入「飢荒模式」
小周曾因過度低脂、低碳而導致渴望更強烈，後來改成均衡吃法後，進食慾望明顯下降：
早餐補足蛋白質：如兩顆蛋＋一杯牛奶，有助穩定一天的食欲。
晚餐不斷碳：改吃半碗飯、一顆地瓜或兩塊南瓜，適量碳水能幫助入睡，也較不會因過度飢餓而深夜爆吃。
營養到位後，暴食的身體訊號自然減少。
4. 轉移注意力：不讓「想吃」占滿大腦
許多人的暴食衝動其實和無聊、壓力有關。每當慾望上來時，你可以：
立刻做其他事，如追劇、處理工作、快走、或跳個簡單有氧。
將注意力轉移後，十分鐘內食慾就會降低許多。
延伸閱讀
35歲女靠「劉亦菲減肥菜單」狠甩8公斤！5天這樣吃，不挨餓也瘦身成功
其他人也在看
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 23
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 13
健身教練天天運動仍罹肺癌！這些習慣「破功」腫瘤長更兇
46歲的阿仁是健身教練，天天清晨跑步、重訓，飲食自律健康，體脂率常年維持在12%左右，沒想到一場例行健檢卻翻轉了他的健康信念，因為報告顯示，他的肺部出現異常陰影...早安健康 ・ 1 天前 ・ 4
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 天前 ・ 11
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 3
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手
癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯
人類平均每天放屁約 20 次，這項看似令人尷尬的日常生理現象，背後其實隱藏著複雜的生物化學機制。多項醫學研究指出，女性排出的屁在氣味強度上，確實可能比男性更具「味覺衝擊」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽
咖啡除了提神醒腦外，適量飲用更可能延緩老化。最新研究指出，每天飲用三至四杯咖啡的人，端粒長度相當於生物年齡年輕約五歲，有助延長壽命；但若每日攝取五杯以上，反而可能加速細胞老化，造成反效果。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
柿子、橘子、草莓當道！營養師推「秋冬限定」8種食材
營養師珊珊近期分享秋冬季節限定食材的營養價值，提醒民眾當季蔬果不僅新鮮美味，營養價值也更為豐富，並整理出八種秋冬盛產的健康食材，鼓勵民眾在選購時優先考慮。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只消滅宿醉、頭痛！研究曝「這食材」比喝水解酒…還能幫糖尿病患者減重
不少民眾在喝下如威士忌、琴酒等烈酒後隔天必定宿醉，也因此挖出不少解決宿醉的撇步，包括喝酒前先吃碳水或蛋白脂肪類食物、補充B群與薑黃等。事實上，近年已有多項研究指出，常見於咖哩的香料「薑黃」及其活性成分「薑黃素（Curcumin）」具有多重健康效益，不僅有助於減輕宿醉，還可能協助第二型糖尿病患者改善體重。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話