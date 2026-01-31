減量進口經部4億助開發關鍵礦物

「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議日前七項共識，其中之一就是關鍵礦物的採礦提煉合作。經濟部今年也將啟動「關鍵礦物應用高值化計畫」，拉國內廠商開發關鍵礦物的自主開發，擺脫對中國大陸稀土依賴。首批經費4億元，鎖定無重稀土馬達、高阻抗熱陶瓷複合材料等高階金屬氧化物，這些主要用在電動車、光學鏡頭、被動元件等。

面對大陸去年稀土出口實施管制，經濟部長龔明鑫曾說，國內要培養稀土精煉量能，希望2030年前滿足國內1/3需求量。經濟部指出，關鍵礦物產品化材料，廣泛用於電子元件、紅外光學及高階設備元件等，而中國掌握全球7成礦產，重稀土精煉更高達9成，為避免產業鏈受到地緣政治事件影響，原料價格上升，取貨時間過長，必須發展關鍵礦物的本土材技術。

廣告 廣告

經濟部乃提出115年度「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，經費4.05億，時程2年，必要時可延長。目標藉由補助，讓國內業者開發出電子元件、光學鏡頭、雷射加工及高端裝備使用的關鍵礦物材料，提升配方開發、製程等技術，以替代或減量國外進口。

優先補助產品研發，首先為「無重稀土高效率馬達」，一般使用在電動車、風力發電機、機械設備的傳統高效馬達，常依賴重稀土元素中的釹、鏑，製造永磁體。計畫引導業者開發無重稀土材料。

其他有「高溫耐壓型電感材料」、「奈米無機陶瓷粉體材料」、「中長紅外光用光學材料」、「高阻／抗熱陶瓷複合材料」等。經濟部說明，陶瓷是被動元件材料、紅外光用光學材料用在光學鏡頭的塗層等，都希望做到「進口替代」。

此計劃申請補助資格不得為陸資投資企業，不管是1家或業者聯合提出申請都可，經濟部補貼每案最高一半金額。