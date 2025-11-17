渡假村推「萌獅叫起床服務」又陪玩 7分鐘近2800被旅客訂爆

江蘇宿遷的渡假村「SU牛角村渡假酒店」提供萌獅叫起床服務，在網上引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

一些旅遊景點周遭的飯店選擇多，業者也會推出特殊服務吸引客群。大陸江蘇宿遷一間渡假村因為一款服務引發討論，他們提供旅客「萌獅叫起床服務」，早上會有飯店人員帶小獅子進入旅客房間，有7分鐘時間與小獅子互動；而有這項服務的房型，一晚要價人民幣628元（約新台幣2793元），業者透露目前兩個星期內的名額已被訂光。

根據陸媒《極目新聞》報導，位於江蘇宿遷的渡假村「SU牛角村渡假酒店」，地點親近田園之外，園區內設有動物展示區，其中飼養多隻小獅子，受到旅客的喜愛，有不少人除了看小獅子，還會特地訂房留宿。

廣告 廣告

最近渡假村推出的活動引發網友熱議，從訂房平台顯示，有提供「萌獅叫起床」服務的房型每晚價格為人民幣628元（約新台幣2793元），此方案除了住宿、餐飲自由搭配和親子樂園暢玩等，其中萌獅叫起床服務，是在上午8時至10時叫起床時間內，向櫃台提前預約並簽同意書，到了約定時間，工作人員會帶著小獅子進入房間，遊客可以和小獅子互動7分鐘。

網路上有不少體驗過的民眾分享影片，從影片中可見，工作人員牽著小獅子走進房內，還給旅客的孩童接過牽繩，在房間內小獅子爬上旅客的床趴下，看起來溫馴又可愛，旅客也能趁機摸摸牠或抱抱牠。渡假村工作人員透露，服務推出後，兩個星期內的名額均被預約光，不過園區還是有一般動物見面會可預約體驗。

但也有不少網友質疑渡假村這項服務的安全性，業者有補充說明，渡假村具備合法飼養獅子的相關能力，園內也設置小型動物展示區。然而當地文旅局則表示，飼養動物的資格審批並非其轄管業務。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

梁云菲輕生送醫獲救 9字親報平安

中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光