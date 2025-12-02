渡邊太太退場，日圓不跌了？謝金河點名2女性成焦點：中國越打日本越強運

在中國各類文攻武赫的情況下，中日關係持續緊張，就連「平成歌姬」濱崎步在上海的演唱會都「被取消」，引發國際關注。對此，財信傳媒董事長謝金河今（2）日午後在臉書以「日本強運上升，渡邊太太退場！」為題指出，華爾街日報社論以「中國霸凌日本，給全世界上了一課」為題進行報導，此種施壓台灣人最懂，許多劇本幾乎都上演過，值得注意的是，「中國施壓愈大，對手民調愈高。」

謝金河表示，自中日交惡以來，日本首相高市早苗的民調愈來愈高，且深受年輕人歡迎；另外，中國宣導中國民眾不要赴日旅遊來脅迫，但日本業者很少像台灣業者出來罵政府，少數站出來者則被起底是中國人一條龍經營的業者。他列舉，近來高市早苗以「工作，工作，工作，再工作」獲得流行語大賞，此外高市1日在東京出席「未來投資倡議」（FII）會議時，引用知名動漫「進擊的巨人」向阿拉伯投資家喊話，「閉上嘴巴，全部都押我！」幽默與機智獲得高評價。

針對中國打壓，謝金河提到，在上海演唱會被取消的濱崎步，也在自媒體上表示，「雖然14000個位子是空的，但她仍向全世界關心她的人致謝！」雖然濱崎步人在中國，但發言仍鏗鏘有力，她和高市這兩位日本女性雙雙成為世界焦點。謝金河預估，未來世界仍會持續變化，預計美國明年會繼續降息、日本會升息，日本歷經失落的時代，漫長的負利率、零利率，讓「日圓買美元的渡邊太太」成為世界焦點，在日本借便宜的錢投資世界是常態，但如今這樣的趨勢開始產生變化。

謝金河盤點，近期比特幣從12.59萬美元跌到約8萬美元，這意味著借便宜錢的資金收縮；而今日本10年公債殖利率上升至1.868%、中國10年債殖利率是1.83%，日本10年債殖利率正式超越中國，30年債日本早已超過中國，這代表30年的泡沫經濟調整，現在日本把通縮的棒子交給中國。他總結，日本走過失落的30年，慢慢成為正常的國家，接下來利率會從0.25%慢慢往上，貶值的日圓預計也將緩和升值，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈會大起，日本投資會成為世界的新焦點。

