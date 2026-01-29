渢妙首批水下基礎完工 CIP籲風電3-3期有效選商

（中央社記者曾智怡台北29日電）CIP渢妙離岸風場今天展示首批水下基礎組裝完工的階段性成果，風場預計2027年如期完工。CIP亞太區域總裁許乃文表示，將繼續推進渢妙二期，並盼政府3-3期選商時，能確實依工程、財務實績進行有效篩選，淘汰不合格者。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，今天在台北港舉辦階段性成果發表活動，展示首批水下基礎組裝完工的階段性成果，並將在2月農曆年前啟動海事工程，風場預計2027年如期完工。

渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，首批水下基礎完工，反映CIP在交付大型且複雜能源基礎建設專案上的成熟能力與實績。渢妙風場在3-1期專案中進度持續遙遙領先，亦是目前唯一完成融資到位並進入實質施工的案場。

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共500MW容量。

CIP亞太區域總裁許乃文指出，隨著AI、資料中心及高科技製造快速擴張，市場對具規模的綠電需求持續攀升。CIP自2017年成立台灣辦公室以來，積極配合政府落實每一階段的離岸風電目標，更創下每座風場均準時完工的優異實績，將繼續推進600MW渢妙二期，有信心在2030年為台灣擴大挹注穩定綠電。

經濟部能源署預計今年首季公告3-3期選商規則，評分項目包括開發商實績、財務能力，並首納ESG規劃。許乃文表示，盼政府進行「有意義的篩選」，不要像過去幾期選商大家都及格，希望政府這次不要鄉愿，要有「被討厭的勇氣」；能源署表示會對過去棄標、展延廠商多扣分，她也呼籲明定規範並落實。（編輯：黃國倫）1150129