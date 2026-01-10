渣夫偷吃人妻狂傳鹹濕簡訊！趁她老公上夜班偷情…每週至少「激戰2次」

記者吳泊萱／彰化報導

彰化人夫偷吃小三被抓包，竟主動招供激戰次數，最終小三遭判賠60萬元。（示意圖／資料照）

彰化一名廖姓人夫偷吃小三，雙方互傳大量鹹濕簡訊被廖妻抓包，一查發現丈夫跟小三至少激戰超過10次，怒告小三求償精神撫慰金100萬元。法院審理時，廖姓人夫坦承與小三交往近1年，每週平均激戰2次。法官認定小三明知廖男已婚仍持續交往，已嚴重侵害配偶權，判小三應賠償正宮60萬元。

判決書指出，廖姓男子與妻子在2008年結婚，並於2023年7月至2024年6月間與王姓小三交往，期間頻繁互傳鹹濕簡訊互相調情，還會在睡前互道「晚安」、「愛你」，還多次共同出遊，發生至少10次性行為。廖妻指控王女明知廖男已婚，卻仍持續交往，嚴重侵害配偶權，害她飽受精神折磨，決定提告求償精神撫慰金100萬元。

案件審理期間，王女辯稱她與廖男只是日常聊天，鹹濕對話都是廖男主動開啟挑逗字眼，自己並未逾矩，且雙方聊天紀錄也沒有親密合照或出遊紀錄，反控廖男跟妻子本來就感情平淡。

但廖男在法院主動坦承，曾與王女交往將近1年，每次都選在王女丈夫上夜班時，到王女家過夜，一個禮拜2次，每次都有發生關係，還有到汽車旅館開房，激戰次數超過10次。

法官審酌相關事證，認為王女明知廖男已婚，雙方行為已超過一般朋友間的社交往來，確實可能惡化廖男的婚姻關係，侵害配偶權情節重大，考量雙方財產所得等一切情狀後，判王女應賠償廖妻60萬元；全案可上訴。

