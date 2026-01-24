渣夫拋家棄子+偷賣「愛的小窩」 兒子大義滅親作證！判離
【記者張欽/台北報導】小鳳(化名)2014年初與小龍結婚並育有2子1女，一家人原住在北投過著溫馨美滿的日子。沒想到，小龍疑似與陌生女子生發生婚外情而性情大變，不僅屢次酒駕，還迷上賭博並對兒子家暴，2024年4月與小鳳簽下離婚協議書後，同年11月突然銷聲匿跡，更離譜的是，他還早在3年前就偷偷把一家人「愛的小窩」，害妻小被新屋主趕出門，後來還被長子看到騎機車載一女子且疑似關係親密，甚至生病還讓這名女子照顧，小鳳徹底死心訴請離婚，長子還作證父親拋家棄子，因此獲法院判准離婚
小鳳告訴法官，她與小龍於2014年，婚後美滿育有二子一女，後來小龍屢次酒駕、賭博還並對兒子家暴，近年來夫妻感情生變2024年4月雙方簽署離婚協議書後，同年11月竟不告而別，離家出走，她才發現小龍已於3年前將全家居住的「愛的小窩」偷賣掉，讓她與小孩遭新屋主趕出門。
小鳳還向法官訴苦，小龍離家出走後，朋友告訴她小龍疑似在外另組家庭，大兒子還在2024年11月間，在北投復興公園看到小龍騎機車載一名女子，大兒子大聲叫爸爸，小龍竟不理不睬，直接揚長而去，此外。小龍同年10月間因病住院期間，不讓她去醫院照顧，反而與照顧她的看護親密異常。此外，鄰居更在北投市場看見小龍與其他女子手牽手散步，顯見小龍是因婚外情離家，夫妻間早已喪失維繫婚姻意願，且感情裂痕顯難癒合，因此向法院訴請離婚。
小龍則未出庭答辯，也沒提書狀作出任何說明立場，法官認為，小龍於2024年11月間無故離家，長子也出庭作證指出，自他有記憶開始就是跟父母在舊家同住，一直住到2014年11月，父親就不見蹤影，不知父親為何離家，且離家後都沒有跟家人聯絡，父親就這樣不見了，審酌小龍無故離家，與小鳳分居至今沒有互動、往來，雙方已無維繫婚姻心意，徒有夫妻之名而無夫妻之實，夫妻情分已盡已難以維持，小龍為婚姻破主責，因此判准小鳳離婚的訴求，可上訴。
