渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。
105年結婚育有1子的陳女說，孩子出生後，丈夫張男對她態度大轉變，多日加班到半夜未歸，甚至於去年2月藉故吵架，要求離婚，隨後即搬走不知去向。分居期間張男謊稱係因她日常家務、生活態度等讓他無法忍受，無視她屢次求好，希望挽回家庭，完全拒絕與對談，更於去年8月直接向法院提起離婚訴訟。
陳女深覺有異，委請徵信社蒐證，竟見張男與不明女子同居於新竹市北區某社區，二人不僅一起逛街、夜市、在賣場、超市或餐廳採購，期間不乏牽手、身體互靠行為，甚至一同購買兒童玩具或讀物，如同親密愛侶、夫妻，她收到徵信社資料後，精神相當痛苦，深感受到背叛，以及長期以來對丈夫各種忍讓，其實都是白費力氣的失落感。
更自責自己最初居然會同意與張男輪流帶孩子，讓其外遇對象有機會接觸、照顧孩子，悔恨之餘讓她不得不求助專業機構進行心理支持，憤而要求張男賠償精神慰撫金100萬元。且張男曾拒絕透露幼子所在位置，打算長期藏匿，不讓她接觸孩子，以此作為武器逼迫離婚，又讓外遇對象照顧未滿1歲的幼子，使幼子置於生命、身體危害風險當中，此部分再請求賠償精神慰撫金100萬元。合計要求張男賠償200萬元。
法官勘驗照片，有多張照片均係張男與小三並肩緊靠行走，或小三手勾張男手臂、或兩人牽手照片，此部分判張男需賠償15萬元。
至於因張男行為而使陳女行使親權受到妨害一事，法官認為因張男主觀上認由其負責照顧未成年子女較符合未成年子女最佳利益，且持續時間尚屬短暫，依其情節尚非重大，此部分駁回陳女求償。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
曬牽手照露餡！ 人妻出軌辯僅交往1個多月 法官不信判賠50萬
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
中華電展示3大智慧防災系統 強化防災韌性
（中央社記者江明晏台北21日電）提升防災韌性，中華電信今天宣布，展示3大智慧防災系統，以科技力量強化災害應變能力，例如，針對颱風孤島、海嘯與土石流3類災害，中華電研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間。中央社 ・ 1 天前
《超人》原版漫畫塵封閣樓80年！三兄弟「整理母親遺物才發現」2.8億天價成交
傳奇英雄角色「超人」（Superman）1938年於DC漫畫中的《Action Comics #1》首次登場就爆紅，並在隔年出版了首度完全以超人為主角的獨立漫畫《Superman No.1》，也讓這期漫畫成為漫畫史的重要里程碑之一，即使至今已過去近90年仍風靡不斷。不過，如今有三兄弟發現，自家閣樓中竟藏有一份完整版的《Superman No.1》，甚至拍出2.86億元的高價！鏡報 ・ 23 小時前
配偶頻出軌「對象」成關鍵！兩性專家揪1細節：已經愛上對方
兩性專家欣西亞，常在社群分享兩性議題，近來提及配偶倘若二度外遇，對象的差異則意謂不同情境，如果都是同一個對象，恐怕並非只是玩玩而已，而是已經愛上對方。中時新聞網 ・ 4 小時前
金馬62／陳雪甄爆哭奪最佳女配角！淚喊「等了17年」：謝謝我們沒放棄
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，稍早頒發「最佳女配角」獎項，由 打敗 抱回獎座。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「寶特瓶裝尿」放超商貨架！客人差點喝下肚 日噁男辯：心情不好
共同通信社報導，千葉警方調查發現，事件發生在今年5月24日上午約11時50分。塩澤攜帶一瓶貼有茶類標籤、實際上裝滿尿液的寶特瓶，悄悄放入便利商店的飲料架。同月26日上午，一名顧客購買了該瓶飲料，開封後立刻聞到異味，未飲用便向店家反映，由業者報警處理。事後，店家不得...CTWANT ・ 21 小時前
天氣轉冷怕水豚受凍 農場擺出保溫設備抗寒
天氣轉冷怕水豚受凍 農場擺出保溫設備抗寒EBC東森新聞 ・ 17 小時前
韓國輕生率超高！歌手哀悼親姐：她不脆弱是生活太難
金曲樂團滅火器主導策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，活動兩日共吸引近3 萬5000人次入場享受音樂。在滅火器的號召下，韓國大勢樂團 SE SO NEON、04 Limited Sazabys、吟唱詩人李瀧等卡司全數登台。其中，李瀧在台上致詞時向已故親姐致意，感動全場。中時新聞網 ・ 4 小時前
TWICE高雄演唱會 場外違規攤販爆衝突
韓國團體TWICE22日在高雄開唱，人氣搶搶滾，吸引攤商兜售應援小物，卻傳出陳姓攤商不服取締，甩開員警至其跌倒成傷，陳男吃上妨害公務及傷害罪嫌2條官司。左營分局表示，世運主場館今（23）日仍有一場演出，將持續取締違規攤商。TWICE成立10年首度在台灣演出，粉絲前往朝聖，不少攤商也看好賺錢機會，前往自由時報 ・ 5 小時前
3合1專案台南歸仁警方「抓一波」 2週查獲6槍
台南歸仁警分局執行「3合1專案」，為了整頓治安，全力動員「抓一波」，2週之內查獲6支長短槍枝，並直搗黃龍，攻破1處改造兵工廠，阻斷犯罪源頭，在即將進入歲末之際，強力打擊不法，要讓民眾好過年。警政署全國同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案，歸仁分局循線部署、收網，大有斬獲，有的甚至往上溯源，擴大偵辦，不到自由時報 ・ 5 小時前
阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了
屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預台視新聞網 ・ 5 小時前
超越「鄭捷」？嘉義男網路發文恐嚇「隨機殺人」判刑4月
嘉義縣何姓男子剛出獄不到半年，因與家人不睦，今年10月20日用手機在網路發文「我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」，民眾發現報案，警方將其逮捕，檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判何男有期徒刑4月，得易科罰金。自由時報 ・ 5 小時前
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 5 小時前
殺出重圍摘男配角暴哭！ 曾敬驊：謝謝李烈看見我
第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎...華視 ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前