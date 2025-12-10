渣尪新婚33天就出軌「南高情婦」 孕妻扮柯南找上門驚揭真相：自己才是小三

渣尪新婚33天就出軌「南高情婦」，孕妻扮柯南找上門驚揭「自己才是小三」真相。示意圖

八點檔劇情真實上演！高雄羅姓女子與翁姓男子新婚僅33天，就察覺翁男疑似出軌，她透過網路肉搜找到黃女位於南高雄住處，驚見丈夫竟與黃女同居，且兩人竟已交往長達7年，讓她大為崩潰，一狀告上法院向黃女求償200萬元精神慰撫金。但法官審理後認為，本案始作俑者應該是藉資訊優勢、不尊重婚姻而腳踏兩條船的翁男，羅黃兩女同遭翁男情感背叛都很痛苦，最後判黃女僅需賠償15萬元。可上訴。

羅女提告指出，她與翁男於2022年3月31日步入禮堂，目前育有一子，但婚後她卻發現翁男竟在新婚僅33天時，就在南高雄與黃姓女子共築愛巢。羅女表示，黃女明明知道翁男已婚，卻仍自同年5月3日起至7月16日間與翁男同居，宛如事實上的夫妻，徹底破壞她的婚姻生活圓滿，還害得她在今年與翁男離婚，應賠償200萬元慰撫金。

黃女則抗辯，她是翁男結婚前交往同居7年的正牌女友，2022年她偶然發現翁男疑似出軌，質問時，翁男僅坦承與羅女發生一夜情，後來此事就翻篇了，她完全不知道男友與羅女已經登記結婚。

黃女說，直至2022年5月3、4日間，羅女找上她出面對質，她才知道男友竟然已經跟羅女結婚一個多月。她知情後即要求與翁男分手，並自5月初起就搬離同居處，並無故意及過失侵害羅女配偶權。

但法院根據羅女提供的LINE對話紀錄，顯示黃女於同年5月4日曾提到「這樣就好吧!我也只知道妳住北高；我應該也沒辦法留在這裡了」等，且在羅女進一步問她與翁男是否每天同居時，黃女斬釘截鐵稱：「對！他現在也在旁邊」，且強調與羅女連繫最重要理由是討論小孩可否墮胎，並貼上人工流產網頁連結給羅女，稱她知道翁男對「那張紙、登記」根本不在意，甚而指責羅女既然不信任翁男，為何還要結婚等。

此外，法院也勘驗羅女提供的大樓電梯監視畫面，證實翁男與黃女曾在5月至7月間頻繁一起進出該大廈，認定黃女確有侵害配偶權情事。

但法官考量兩造學經歷、經濟狀況，發現羅女是年收入約276萬的高薪白領，黃女開工作室每月收入則僅約3萬至4萬元，且翁男才是不尊重婚姻周旋兩女的「始作俑者」，判決黃女僅需賠償精神慰撫金15萬元。



