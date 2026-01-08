渣打台北馬拉松將登場 北市交管禁人車通行

（中央社記者黃麗芸台北8日電）渣打台北公益馬拉松11日起跑，台北市警察局交通警察大隊今天表示，活動參與者共2.6萬人，沿線行經凱道、愛國東路、百齡橋及右岸河濱公園自行車道，交管期間禁止人、車通行。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，中華民國路跑協會訂於11日（星期日）凌晨4時至中午12時舉辦「2026渣打台北公益馬拉松」賽事，活動當天清晨5時30分起跑，開放報名人數共計2萬6000人。

賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。

交通警察大隊說，為維護交通秩序與活動安全，將於上述路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。

另外，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路包括，「愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流」，改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。

「欲穿越中山南（北）路往東車輛」，汽車改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行；機車改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

「欲穿越中山南（北）路往西車輛」，汽車改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行；機車改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

另外，「堤頂大道往南車輛」，改道舊宗路往南續行；「麥帥二橋往市區車輛」，改道麥帥一橋；「塔悠路往北車輛」，改道南京東路接三民路往北續行；「環東大道東往西車輛」下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

「中山橋往北車流」，中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北；民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。

交通警察大隊提醒，活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，民眾若欲查詢公車改道路線，請利用台北市公運處官網查詢。

同時，為維護北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成不便，也籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統。（編輯：張銘坤）1150108