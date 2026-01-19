渣打台灣優先私人理財客戶增三成! 再祭全球機場接送、美金定存年息7%

渣打國際商業銀行總部大樓。渣打銀行提供



渣打銀行內部分析發現，優先私人理財客戶對於財富管理服務滿意度主要聚焦在四大面向：銀行專業團隊品質（客戶關係經理、專家顧問團隊）、投資諮詢與建議、市場資訊與客戶溝通（趨勢報告、資產配置報告等）及貴賓權益禮遇等延伸服務。

渣打銀行表示，台灣是渣打集團財富管理業務的關鍵市場，除了去年台灣優先私人理財客戶數成長近三成外，渣打銀行另外也響應政府推動高雄亞資中心，提供如保費融資、金融資產組合融資、另類基金。未來渣打銀行將持續深耕高端客戶市場，以集團國際經驗為利基，陪伴客戶穩健布局全球資產。

渣打銀行今天宣布，全面升級提供往來資產總額達新台幣三千萬元之優先私人理財貴賓的「尊尚優先禮遇」，包括全球指定機場接送 及無限次全球精選機場貴賓室等權益，搭配優利存款、國際私銀級財富管理諮詢服務，及全球銀行金融體驗，以四大亮點呼應渣打始終以客戶需求出發的初衷。

全新升級之「尊尚優先禮遇」，提供無限次使用全球精選機場貴賓室，且客戶每次可攜伴二位同行，與親友共享尊榮體驗。同時也擴大機場接送服務至全球60個國家地區、超過300個指定機場，並增加機場接送以及快速通關禮遇次數，提升貴賓客戶跨境往返的便捷與舒適度。

渣打銀行也推出台外幣優利定存專案。自即日起至3月31日止，全新合格渣打優先私人理財貴賓新資金達門檻，可享專屬美金定存年息最高7%；合格優先私人理財客戶新資金達指定條件，可享新台幣定存年息最高3%。讓貴賓善用資金，進行資產配置，創造穩定收益。

財富管理方面，搭配INSEAD歐洲工商管理學院認證的精選國際財富管理團隊，憑藉前瞻國際視野、即時市場分析，並結合進階智能資產配置工具「myWealth Advisor 渣打創富領航」提供專業諮詢服務。

做為國際性銀行，渣打銀行將貴賓身分延伸至海外，享有境外渣打優先理財帳戶專屬優惠與帳管費免除；匯款至海外任一銀行帳戶免費全額到匯 (零手續費及郵電費)，並涵蓋14大幣別。

