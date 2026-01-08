渣打臺北公益馬拉松 全面升級跑者備賽體驗

記者張翔程／臺北報導

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日起跑，本屆賽事以「一起，跑更遠」為主題，號召全民透過跑步響應公益、推廣全民運動精神，為協助跑者以最佳狀態迎戰賽事，渣打臺北公益馬拉松首度打造為期3天的 「跑者備賽基地」，自今（8）日起連續3天於臺北松菸文創園區5號倉庫登場，活動首日由中職啦啦隊女孩熱力開場，歡迎跑者於活動期間到現場共襄盛舉。

渣打臺北公益馬拉松為跑者量身打造的「跑者備賽基地」，除了提供跑者現場領取物資，也結合多元運動相關品牌與體驗內容，打造賽前調整狀態、安心迎賽的期間限定備賽空間。渣打銀行表示：「2026渣打臺北公益馬拉松首度推出『跑者備賽基地』，是賽事服務的全新升級，陪伴跑者在賽前做好準備，以最佳狀態站上起跑線。」

跑者備賽基地針對跑者最重視的身體、裝備與心理狀態，規劃為期3天的交流與體驗活動，活動首日聚焦於「裝備」與訓練分享，邀請知名跑者梁哲睿及運動網紅一輪，分享交流備賽與孕期跑步的經驗，協助跑者掌握賽前準備關鍵；第2天則以「身體」為主軸，邀請網紅營養師Luca（嚕藥師）分享賽前備賽的營養補給觀念，並由專業物理治療師講解賽後修復與保養方式，幫助跑者建立完整的運動照護觀念；第3天主打「心靈放鬆」，除規劃賽前瑜珈伸展與放鬆課程外，舞臺區更邀請DJ現場演出，並提供無酒精飲品，讓跑者在賽前獲得身心靈的全方位調整。

除了備賽基地為所有選手提供完善的賽前準備體驗外，2026渣打臺北公益馬拉松賽事前一日 (10日)，主辦單位特別為海外選手規劃Shakeout Run專業賽前訓練，協助海外選手於正式比賽前調整狀態、熟悉環境，Shakeout Run路線行經臺北101、國父紀念館等具代表性的城市地標，讓選手在輕鬆暖身的同時，實際感受臺北市區賽道氛圍，不僅有助於海外選手進行賽前調整，也促進不同國籍跑者之間的交流互動，展現渣打臺北公益馬拉松兼具專業規劃與國際視野的賽事特色。

渣打臺北公益馬拉松打造「跑者備賽基地」，活動首日由中職啦啦隊女孩熱力開場。（渣打臺北公益馬拉松提供）

渣打臺北公益馬拉松打造「跑者備賽基地」，提供備賽裝備指南、專業訓練建議與品牌互動體驗。（渣打臺北公益馬拉松提供）