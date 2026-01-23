渣打銀調升黃金目標價至5350美元 評估AI泡沫未成形

（中央社記者呂晏慈台北23日電）市場熱議人工智慧（AI）投資熱潮是否可能走向泡沫化，渣打銀今天分析，從企業獲利能力觀察，盈餘正推動美國科技產業表現領先，與1990年代網路泡沫的情境不同；防禦性資產方面則上調黃金今年底目標價至每盎司5350美元。

渣打銀行今天舉辦2026年全球市場展望記者會，由渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）、渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分享市場觀察。

廣告 廣告

布思哲表示，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲，但從隱含槓桿水準、投資規模相對於整體經濟的比重，以及企業獲利能力觀察，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異。

布思哲認為，市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性。根據渣打銀簡報，美國經濟有60%機率將走向「軟著陸」，25%機率可能走向「不著陸」，意即經濟表現優於預期，高於走向「硬著陸」的15%機率。在軟著陸情境中，標普500指數在12個月間的目標水平為7800點。

渣打銀預測，年底前聯邦基金利率將累計調降75個基點至3%水準，有助於緩解企業融資壓力，更可望為市場注入資金活水，推動消費與投資動能重回長期成長軌道。

布思哲說明，這主要基於3個因素，首先是美國就業市場出現放緩跡象，聯準會由關注通膨轉向國內經濟成長；近期公布的通膨數據也顯示，關稅對通膨率的影響並沒有外界想像這麼嚴重，影響幅度相對可控；另在聯準會新任主席上任前，聯準會可能會避免採取更多行動以維持獨立性。

股市方面，布思哲表示，隨著AI相關投資持續推動企業盈餘成長，預期超大型科技企業的投資今年將顯著擴大至5000億美元，全球股票於今年初仍具支撐，因此維持對全球股市的偏多看法。不過考量部分市場評價已偏高，投資人應避免過度集中於單一市場或題材，並逐步提高跨區域與風格的分散配置，以降低修正風險。

劉家豪補充，若以標普500指數觀察，今年企業盈餘的成長動能甚至優於去年，顯示目前股價上漲並非沒有基本面支持，因為企業獲益就是支撐基本面的來源。

債市部分，布思哲說，持續看好新興市場債券的相對吸引力，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備比成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。相較之下，成熟市場債券的報酬空間可能相對有限，配置價值略顯不足。

同時，渣打銀上調黃金今年底目標價至每盎司5350美元。布思哲說，黃金仍在防禦性資產具備重要角色，尤其全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，以及因應地緣政治風險的避險買盤，皆為金價後續走勢帶來利多情境。（編輯：楊蘭軒）1150123