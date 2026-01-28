渣打銀：AI表現不如預期等4風險 影響今年市場基本面

（中央社記者呂晏慈台北28日電）渣打銀今天表示，全球地緣政治局勢急劇升溫，儘管外部環境動盪，對2026年金融市場基本面展望依舊抱持建設性看法，投資人須留意系統性的信用事件風險、通膨捲土重來、日本央行貨幣政策，以及人工智慧（AI）表現不如預期等4個風險因素，可能影響市場表現。

展望2026年金融市場基本面，渣打銀行財富方案非洲、中東及歐洲區首席投資總監紀文博（Manpreet Gill）透過新聞稿指出，雖然路途難免顛簸，但預期股市將持續上漲，債券將是具吸引力的收益來源，而黃金與其他另類資產也將發揮投資組合分散風險的預期作用。

紀文博表示，今年有4個關鍵風險值得密切監控，包括發生重大且具潛在系統性的信用事件、通膨意外死灰復燃、日本央行貨幣政策緊縮導致全球流動性萎縮，以及AI表現令人大失所望等風險。

其中，紀文博提及，近年市場高度關注AI，最大的擔憂在於，市場的看多預期已被推升至極高水準，以至於企業即便繳出非常好的財報或投資成果，仍可能被市場視為令人失望。

紀文博建議，投資人可增持另類策略作為分散投資組合風險的工具，除了黃金，其他主要的另類投資策略亦有助於建立多元化的報酬來源，此外，股市布局可跨出美國科技股，增持「非美股票」可提供與AI主題相關性較低的額外報酬來源。

紀文博也說，雖然大多數美元計價債券最終仍受美國聯準會政策牽動，但非美元債券提供布局於不同利率週期的機會，且若美元走弱，這類資產將可受惠。

此外，滙豐（台灣）商業銀行今天指出，根據「滙豐Global Trade Pulse貿易調查」報告，高達68%的亞洲企業表示，貿易政策影響較6個月前轉趨明朗，平均而言，亞洲企業預測未來2年營收將受到13%的負面影響，低於約6個月前的18%。同時，僅18%的亞洲企業擔心營收損失達到25%以上，較6個月前的35%下降一半，亦略低於全球平均22%。

滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（Aditya Gahlaut）分析，數據顯示亞洲企業正在逐步適應新的環境；關稅不確定性刺激亞洲市場，而日益增強的確定感讓亞洲企業能夠做出更明智的決策，並提前規劃。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，亞洲消費市場正不斷擴張，數位經濟蓬勃發展，加上供應鏈網絡發展成熟，吸引全球企業布局。

滙豐銀說明，「滙豐Global Trade Pulse貿易調查」於2025年10月6日至21日間進行，訪問17個市場共6750家企業，受訪企業均有從事國際業務。其中683家過去12個月全球營業額達到20億美元以上，2448家為5億至20億美元間，3619家為5000萬至5億美元間。（編輯：林家嫻）1150128