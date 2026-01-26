渣打首季仍看多股市 黃金後市攻5350美元
地域衝突升溫，黃金避險需求大增、美元持續走弱，理財布局成為投資人的大考驗。渣打銀行發表最新市場展望，認為全球經濟雖然成長放緩但仍具韌性，維持全球股市偏多看法，黃金有機會挑戰每盎司5,350美元。滙豐銀行則提出「4大優先投資策略」，除了掌握人工智慧熱潮，更要將黃金納入多元資產組合。
渣打銀行公布最新全球市場投資展望，由於人工智慧持續發展、主要經濟體財政與貨幣政策偏向寬鬆、部分貿易緊張局勢趨緩，因此風險資產在今(2026)年初仍有支撐。只是在資產價格上行之際，市場分化與平價風險也慢慢浮現，所以在新的一年應該更重視分散與風險管理，透過跨資產、跨市場配置因應潛在波動。
渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲指出，雖然渣打維持全球股市偏多看法，但考量部分市場評價已經偏高，投資人應避免過度集中在單一市場或題材。在亞洲區域相對看好中印表現，在中國市場應審慎布局高股息國企，並鎖定具評價修復潛力的境外科技股，掌握反彈機會。債市部分看好新興市場債券的相對吸金，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備比成熟市場更具吸引力的殖利率水準。
布思哲同時提到，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，有助於非美元資產表現，像是長期被低估的日圓就有強勁反彈動能，預估美元兌日圓未來12個月將邁向147。防禦性資產方面，黃金仍是重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的購金潮、降息循環降低黃金持有成本，以及因應地緣政治風險的避險買盤，都為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來12個月有望挑戰每盎司5,350美元。
滙豐銀行則提供「4大優先投資策略」，包含「放眼人工智慧生態圈」、「部署另類投資與多元資產」、「啟動收益引擎強化投資組合」與「把握亞洲創新與收益」。股票應放眼超大型科技股以外的其他成長領域，並將黃金相關納入組合，新興市場主要貨幣企業債券和本幣債券的利差機會也相當可觀。
