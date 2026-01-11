渣打馬拉松開跑！救護車遇路跑管制區繞道 北市消防局：患者無生命危險

記者楊忠翰／台北報導

2026年渣打台北公益馬拉松，11日清晨在總統府前開跑，總計2萬6千人共襄盛舉；孰料，1部救護車行經民權東路及中山北路三段口時，遭遇這次路跑的交通管制區，救護車短暫停留數秒後，隨即掉頭另尋其他路線；對此，台北市消防局表示，車上病患生命徵象穩定，因此救護車駕駛選擇繞道而行。

王姓男網友在《Threads》表示：「很好奇這是馬拉松比賽？救護車過不去繞道嗎？運動本身很好，但其實時段跟路段造成蠻多不便的」，根據王男影片顯示，救護車抵達該路口時，剛好遇到交通管制區，路跑民眾魚貫通過路口，救護車便選擇掉頭離開。

廣告 廣告

對此，台北市消防局表示，今天清晨5時30分，勤務中心接獲報案，指出雙城街有疾病救護案件，隨即派遣大同分隊救護車趕赴現場，救護人員接到病患後，遂依最短路線前往台北馬偕醫院。

救護車行經民權東路及中山北路三段口時，卻遇上渣打馬拉松路跑民眾，原本現場義交打算挪開三角錐，讓救護車得以直接通過，但救護人員短暫思考後認為，60歲男子生命跡象穩定，無須與時間賽跑搶命，遂選擇繞道另尋他路，最後救護車順利抵達醫院，患者也得到妥適治療。

更多三立新聞網報導

觀眾拿大砲狂拍！金唱片保全粗暴搶相機 律師：恐觸犯強制罪

如廁時被敲門！捷運府中站驚傳鬥毆 女旅客暴走痛扁女清潔員

怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢

認識僅半年！鋼鐵廠老闆花百萬包養 酒店妹嬌喊：X老公100下

