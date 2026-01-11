渣打馬2.6萬人熱血開跑！洪偉齊封王、日女將連霸 累積捐款破1.3億

財經中心／師瑞德報導

2026渣打臺北公益馬拉松於今（11）日清晨在總統府前盛大鳴槍起跑，作為開春首場大型國際賽事，今年吸引了來自全球51個國家、共2.6萬名跑者無畏寒風共襄盛舉。本屆賽事以「一起，跑更遠」為年度主軸，不僅競技成績亮眼，更展現了跨越年齡的共融精神與強大的公益能量。

強強對決！22歲新星與日本女將封王封后

賽事競技部分競爭激烈，全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內長跑好手洪偉齊脫穎而出，以2小時30分11秒的優異成績奪下全場冠軍；女子組則由來自日本的衛冕冠軍沼田夏楠展現宰制力，以2小時40分15秒再度封后，並成功刷新個人最佳紀錄（PB）。國內女子選手表現同樣不俗，好手朱盈穎以3小時1分7秒拿下全馬國內女子組冠軍。

公益領跑！總經理親征11K 善款累積逾1.3億

本屆賽事由臺北市政府體育局局長游竹萍、中華民國路跑協會理事長郭國雄，及渣打銀行高層共同鳴槍揭幕。渣打銀行總經理游天立更親自換上跑鞋挑戰11公里賽程，以實際行動支持公益。

游天立表示，渣打臺北公益馬拉松是實踐企業社會責任的重要平台，透過「渣打公益計畫」（原 Futuremakers 公益計畫）支持弱勢青年與女性。今年在跑者熱情支持下，小額捐款達84萬元，單屆公益募款總額突破319萬元；自2013年迄今，累積捐款已超過新台幣1億3千萬元，每一位跑者的腳步都轉化為實質的社會影響力。

全齡同樂！0歲嬰兒萌翻全場 樂天女孩、麋先生接力應援

今年賽事展現了極高的包容性，報名年齡層橫跨0歲至88歲。其中，未滿1歲的「最萌跑者」彤彤在家人陪伴下完成3公里賽程，展現運動結合家庭育樂的溫馨畫面。根據調查，近五成跑者認為渣打馬是全台最具趣味性的賽事。

為了讓跑者享受賽後時光，主辦單位特地邀請人氣啦啦隊「樂天女孩」在終點區熱情應援，金曲樂團「麋先生」則於賽後嘉年華主舞台登台飆歌，以音樂陪伴跑者慶祝完賽。現場的「森林市集」與舊物義賣攤位亦人潮絡繹不絕，所得全數捐入公益計畫。

企業共好！眾多品牌攜手支持

本屆賽事獲得多家企業夥伴力挺，包括賽衣合作夥伴New Balance，金級贊助夥伴保誠人壽、中華賓士，以及GA黃金甲、桂格、泰山twist water等銀級與協力夥伴。在眾多品牌的跨界支持下，2026渣打臺北公益馬拉松成功結合運動競技、公益慈善與生活娛樂，為台灣路跑賽事寫下精彩一頁。

2026渣打臺北公益馬拉松今晨熱血開跑，吸引2.6萬名跑者參與。22歲國內好手洪偉齊拿下全馬男子組冠軍，日本女將沼田夏楠則以破PB成績連霸女子組。賽事展現全齡共融，0歲到88歲皆有跑者參加。渣打銀行總經理親自領跑，累積公益募款已突破1.3億元。（圖／渣打銀行提供）

