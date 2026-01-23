渣打： 泡沫尚未形成！美元弱日圓反彈 黃金上看5,350 美元

美股2026年首個交易日漲跌不一。路透社



渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2026年全球市場投資展望指出，受惠於AI持續發展、主要經濟體財政與貨幣政策偏向寬鬆、持續軟著陸，以及部分貿易緊張局勢趨緩，泡沫尚未形成，風險資產於今年初仍具支撐。然而，在資產價格上行的同時，市場分化與評價風險亦逐步浮現。

建議投資人於新的一年採取更重視分散與風險管理的投資策略，透過跨資產、跨市場配置，以因應潛在波動。黃金比重調升至6%，目標價上看5350美元。

廣告 廣告

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲(Steve Brice)來台說明全年市場展望與投資分析，布思哲指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲。不過，從隱含槓桿水準、投資規模相對於整體經濟的比重，以及企業獲利能力來看，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異。整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性。另外，美國經濟將實現軟著陸，隨著通膨穩步朝2%目標靠攏，聯準會將可能採取預防性降息空間。預估2026 年底前聯邦基金利率將累計調降 75 個基點（bps）至 3.0% 水準。此舉除有助於緩解企業融資壓力，更可望為市場注入資金活水，推動消費與投資動能重回長期成長軌道。

在收益型資產方面，渣打持續看好新興市場債券的相對吸引力，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備較成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。相較之下，成熟市場債券的報酬空間可能相對有限，配置價值略顯不足。

布思哲指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期美元未來 12 個月將呈現「震盪趨弱」格局，目標價下探 96 關卡，將有助於非美元資產表現。去（2025）年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來 12 個月將邁向 147。

在防禦性資產方面，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來 12 個月有機會挑戰每盎司 5,350 美元

更多太報報導

台股攻克三萬二大關! 00992A周漲4.19%居冠逾44.2萬人超嗨

AI伺服器爆炸成長！仁寶陳瑞聰：Q2起好到驚訝、最短時間重返兆元企業

記憶體千尺浪! 謝金河：台廠南亞科旺宏群聯沾光、聯電跟著英特爾也醒了

星展Q1展望來了! 美科技股轉進亞股、黃金上看6600美元