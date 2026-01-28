渣男事業成功搞外遇，這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫。圖／翻自livedoor.jp

日本一名39歲人妻「繪里」，近日分享她如何「二女共侍一夫」的心路歷程，以及如何將小三化敵為友，最後兩個女人反把這位爛夫吃得死死的。

渣男事業有成 大言不慚搞外遇

據《ABEMA TIMES》報導，繪里說，她在2016年與小她兩歲的「阿隆」結婚，婚後也生了一子，家庭幸福美滿。後來阿隆經營投資事業，成績相當好，並成為富豪家庭，原本繪里以為可以享福了，沒想到阿隆竟然有了新願望：「我要娶小妾！」

繪里說，阿隆毫不避諱表達要「向外發展」的強烈欲望，讓繪里當時相當難受。就在2020年，阿隆結識一名女生「小彩」，小彩的年紀要比繪里大4歲，等於比阿隆大6歲，但阿隆依舊很愛小彩，最後小彩也懷孕了。

繪里得知阿隆與小彩在一起，並且懷孕的事實後，她整個人意志消沉，痛苦萬分，當時她也想說「是不是離婚比較好」。後來繪里約小彩出來，在東京的一間咖啡廳見面談判，小彩說，當時她準備好可能會被潑水，所以她當天還帶了大毛巾出門；繪里說，當天她也不想輸給小彩，故意畫了大濃妝，打扮地相當妖豔。

正妻收服小三 化敵為友反圍剿爛老公

不過最後，兩人完全沒交集，後來阿隆仍然「堅持夢想」展開一夫二妻的生活。但起初繪里與小彩分開住，阿隆則兩邊跑，然而奇妙的是，繪里開始和小彩透過阿隆「交換禮物」，兩人的僵局開始融化，甚至進一步成為好友。

繪里說，她後來慢慢了解小彩這個人，發現她也只是個普通人，於是對小彩的態度開始軟化。現在繪里與小彩和阿隆3人，一起住在馬來西亞的豪宅，繪里負責帶小孩，小彩負責煮飯料理。不僅如此，繪里與小彩的關係化敵為友，兩人晚上甚至可以一起小酌，大肆抱怨對阿隆的不滿。繪里也說，現在她和小彩是同一陣線，並反過來「對付」阿隆，讓家庭氣氛更加和諧。



