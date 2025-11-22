渣男偷拍女友裸照！分手後貼擋風玻璃恐嚇 判刑1年
蕭姓工程師與前女友交往同居期間，未經同意多次偷拍對方裸露身體的性影像，分手後竟把影像當成恫嚇工具，還印成紙本放在對方車子擋風玻璃上散布。女子驚恐報案，警方搜索後扣得手機與影像截圖，台中地院依妨害性隱私、非法蒐集及利用個資等罪，判他應執行1年徒刑，可易科罰金。
根據判決書，蕭男與前女友從110年同居交往至111年7月，期間在住處陸續以手機偷拍對方裸露身體、性交過程、如廁等非公開活動畫面。兩人關係惡化後，他仍持續利用這些影像施壓。蕭男透過LINE傳訊威脅「最近會有一個富邦人壽的鐵盒，裡面有一個USB，會出現在你身邊，家或車子上，裡面有私密照片，你注意一下」，暗示手上握有私密影像，藉此威脅女方不要分手，讓女方心生畏懼。
兩人分手後，蕭男變本加厲，甚至將性影像列印為紙本，放置在女方自用小客車擋風玻璃上。之後又再傳送簡訊給女方，內容提到「沒有頭的相片傳出去你應該也是不會太在意吧」，甚至質問「你有地方有對象跟人睡了嗎」，暗示可隨時將影像散播出去，讓前女友壓力倍增，情緒長期受創。
之後，蕭男又兩度駕車前往女方住處，將列印的性影像照片放置在女方車上擋風玻璃。前女友不堪其擾報警處理，警方調查後持搜索票前往蕭男位於桃園市住處執行搜索，當場扣得手機1支及照片擷圖2張，證據明確。
檢察官偵查後提起公訴，台中地院審理時，蕭男坦承犯行。法官審酌，蕭男不僅非法偷拍，還在分手紛爭中反覆以影像威脅、散布，侵害女子私密權益甚鉅，對告訴人隱私權、個人資料自主決定權造成嚴重侵害，所為甚值非難。法院認定蕭男犯非公務機關非法蒐集個人資料罪、恐嚇危害安全罪、未經他人同意散布非法竊錄性影像罪等多項犯行，分別量刑後，定應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。扣案的手機1支（含SIM卡1張）及性影像照片擷圖2張，依法宣告沒收。
《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》
◆保護專線：113／110
◆婦女救援基金會：02-2555-8595
◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098
延伸閱讀
公益網紅陷爭議！賓賓哥闖台中校園遭罰 新北社會局也出手
台南白河廢棄物大量起火！環保局出動4台怪手支援搶救
影/新北三重機車、遊覽車行車糾紛 騎士遭揮拳暴揍
其他人也在看
印政策髮夾彎 華夏減量保價
華夏（1305）21日參加證交所業績說明會透露，印度政府近期在化工品管理政策出現重大轉折，原訂12月24日上路BIS化工品強制認證制度已於11月10日突然宣布撤銷，且取消14項化工與化學品類別，市場預估應是印度原料仍高度依賴大陸所致；加上印度ADD（反傾銷稅）也未發布執行，PVC營運回到供過於求、嚴峻競爭原點。工商時報 ・ 15 小時前
機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨（21日）晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。自由時報 ・ 9 小時前
疑汽車左彎視線死角! 高雄女過馬路被撞血流不止
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導21日凌晨四點多，在高雄三民區有一名女子拖著行李箱，準備走去客運站，沒想到過馬路時，一部汽車疑似因為視線死角，沒看到她，將女子撞倒，當場血流不止。民視 ・ 1 天前
2025金馬影展熱鬧閉幕 西島秀俊、桂綸鎂現身《最親愛的陌生人》映後
導演真利子哲也這回攜新作《最親愛的陌生人》三度參加金馬影展，更邀來金馬影后桂綸鎂與《在車上》日本影帝西島秀俊攜手合作，飾演一對在紐約生活的台日夫妻，看似平凡幸福的日子，卻在兒子被綁架後變調，隨著綁匪身分呼之欲出，三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。擅長...CTWANT ・ 1 天前
李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...匯流新聞網 ・ 8 小時前
房價為何居高不下？ 他曝關鍵是「持有成本太低」 掀兩派激辯：加稅是懲罰自住
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導台灣房價持續高漲、成交量卻不見明顯成長，不少人質疑市場結構出現異常。近日，有網友發文表示，台灣房價高居不下的真...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
少子化造成招生壓力 教育學術團體聯合年會：建議提高學雜費制度彈性
國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今（22）日主辦中華民國教育學術團體聯合年會，大會認為少子女化造成招生壓力，且對校務運作、課程規畫、師資配置及教育資源造成影響，加上我國高等教育經費相較部分國家仍有差距，建議提高學雜費制度的彈性，並建議政府提供企業捐助高等教育的稅負優惠，以強化自由時報 ・ 7 小時前
逛花海也能學防詐！「臺中國際花毯節」民眾體驗識詐小遊戲
【警政時報 林家嘉／台中報導】「2025新社花海暨臺中國際花毯節」於114年11月8日至30日盛大展開，民眾在欣賞繽紛花卉之餘，也能透過警方設置的預防犯罪宣導攤位體驗「識詐小遊戲」，提升自身「防詐能力」，將遊樂與安全知識完美結合。警政時報 ・ 7 小時前
花蓮0403強震後已拖一年半！ 馥邑京華危樓要拆了
馥邑京華大樓6棟建物已確定將拆除，但是居民與民代關切，仍未見拆除動作。根據內政部說法，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，請求國土署專案協助，國土署今年1月已同意協助代辦拆除工作。馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受...CTWANT ・ 7 小時前
深夜兩咖黑箱「撞臉」！旅客誤拖行李釀烏龍 還好最後皆大歡喜
台中市劉姓女子前天旅遊返台，開箱時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站卻已不見人車只好報警求助，而真正行李箱主人天亮後也發現錯拿行李，透過客運公司與警方取得聯繫，原來這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節，幸好最終在警方見證下確認內容物皆無缺漏，讓這場黑箱烏龍順利落幕。自由時報 ・ 8 小時前
買中製豬肉餅回台！她不甩5萬罰單 銀行帳戶突凍結「秒繳清」
【記者謝亞庭／台北報導】新北市一名余姓女子，於去年間自中國購買「叉燒雞仔餅」入境，由於該豬肉加工製品未經申請檢疫，女子行徑已涉違反《動物傳染病防治條例》而挨罰5萬元，並移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署受理後，立即查扣余女銀行存款，余女發現帳戶遭到扣押，才在近日繳清罰鍰。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
南韓女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間...華視 ・ 7 小時前
60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法
62•大腦的功能，絕對有可能變得比年輕時更好或許大家會覺得意外，但正如前文所述，信傳媒 ・ 11 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 3 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 8 小時前