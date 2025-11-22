渣男偷拍女友裸照！分手後貼擋風玻璃恐嚇 判刑1年

蕭姓工程師與前女友交往同居期間，未經同意多次偷拍對方裸露身體的性影像，分手後竟把影像當成恫嚇工具，還印成紙本放在對方車子擋風玻璃上散布。女子驚恐報案，警方搜索後扣得手機與影像截圖，台中地院依妨害性隱私、非法蒐集及利用個資等罪，判他應執行1年徒刑，可易科罰金。

蕭姓工程師與前女友交往同居期間，未經同意多次偷拍對方裸露身體的性影像，分手後竟把影像當成恫嚇工具 。（示意圖／pexels）

根據判決書，蕭男與前女友從110年同居交往至111年7月，期間在住處陸續以手機偷拍對方裸露身體、性交過程、如廁等非公開活動畫面。兩人關係惡化後，他仍持續利用這些影像施壓。蕭男透過LINE傳訊威脅「最近會有一個富邦人壽的鐵盒，裡面有一個USB，會出現在你身邊，家或車子上，裡面有私密照片，你注意一下」，暗示手上握有私密影像，藉此威脅女方不要分手，讓女方心生畏懼。

廣告 廣告

兩人分手後，蕭男變本加厲，甚至將性影像列印為紙本，放置在女方自用小客車擋風玻璃上。之後又再傳送簡訊給女方，內容提到「沒有頭的相片傳出去你應該也是不會太在意吧」，甚至質問「你有地方有對象跟人睡了嗎」，暗示可隨時將影像散播出去，讓前女友壓力倍增，情緒長期受創。

之後，蕭男又兩度駕車前往女方住處，將列印的性影像照片放置在女方車上擋風玻璃。前女友不堪其擾報警處理，警方調查後持搜索票前往蕭男位於桃園市住處執行搜索，當場扣得手機1支及照片擷圖2張，證據明確。

檢察官偵查後提起公訴，台中地院審理時，蕭男坦承犯行。法官審酌，蕭男不僅非法偷拍，還在分手紛爭中反覆以影像威脅、散布，侵害女子私密權益甚鉅，對告訴人隱私權、個人資料自主決定權造成嚴重侵害，所為甚值非難。法院認定蕭男犯非公務機關非法蒐集個人資料罪、恐嚇危害安全罪、未經他人同意散布非法竊錄性影像罪等多項犯行，分別量刑後，定應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。扣案的手機1支（含SIM卡1張）及性影像照片擷圖2張，依法宣告沒收。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

公益網紅陷爭議！賓賓哥闖台中校園遭罰 新北社會局也出手

台南白河廢棄物大量起火！環保局出動4台怪手支援搶救

影/新北三重機車、遊覽車行車糾紛 騎士遭揮拳暴揍