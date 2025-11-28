渣男出軌小三「車內震動」遭捉姦，專業了！他淡定對正妻反蒐證。圖／翻自《吃瓜網》

中國網友這兩日流傳一段影片，有一名渣男出軌小三，遭正妻「捉姦在車」，正妻還撂人來欲對渣男與小三打壓。不過這位渣男的手法相當專業，面對正妻的捉姦，他的反應超級淡定。

相信事發地點在廣東饒平，當時渣男與小三在一輛紅色轎車內談情說愛、無限震動，但正妻早已掌握兩人行蹤，並撂人去「捉姦在車」。面對正妻一群人，小三明顯受到驚嚇，不斷用手遮住頭，不過渣男相當淡定，先是下車和正妻等人對談，之後又坐回車內，然後拿起手機「反蒐證」。

渣男被正妻捉姦在車。圖／翻自《吃瓜網》

小三。圖／翻自《吃瓜網》

渣男不斷用手機反拍正妻的辱罵與動作，而小三只能一直躲避正妻的鏡頭。目前未知這起事件的結局如何，不過渣男的反應，隨即引起網友熱烈討論。就有網友認為，這位渣男夠狠，而且相當懂得法律問題，用最簡單的方式，企圖抓到可以告上正妻的把柄。另外還有網友歪樓稱：「渣男長得還不錯看。」、「小三雖不是艷麗型，但乍看蠻清秀的，怪不得正妻會輸。」也有人勸正妻：「不專一的感情，放手吧！」

過去中國也曾發生過，正妻找到小三後，與小三當街互毆、拉扯衣物，甚至扯到雙方都直接露點，也在所不惜。雖然類似事件，不少當事人都不願意報警處理，但之後都會變成街坊茶餘飯後話題，相關影片進而引發討論。



