渣男分飾兩角誆付85萬拍片「騙炮」 台南女信以為真遭射後不理 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名詹姓男子去年9月間自導自演分飾二角，向一名女子小愛（化名）謊稱，有客戶願意以價格85萬元，要找她拍攝性愛片，結果小愛在與詹男性交易後卻沒收到錢，才驚覺受騙。全案經台南地院審理後，依詐欺得利罪判處有期徒刑6個月，並要賠償小愛20萬元。

判決指出，2024年9月3日，詹男就一人分飾二角，先是假冒SWAG網站人員，透過通訊軟體與小愛聯繫，謊稱有客戶願意出85萬元的報酬，希望與小愛至摩鐵合拍性愛影片；小愛信以為真，於同年9月5日前往指定的摩鐵，與詹男嘿咻。

小愛指出，她當時有向詹男要求停止不要拍攝，但仍遭詹男強制發生性行為並錄影；事發後隔日，詹男又佯稱廠商要求重拍，小愛也表示同意，不過當小愛提到付款細節時，詹男就將她封鎖，且未給付半毛錢。

法院調查發現，詹男在2023年也是一人分飾兩角，透過微信謊稱有人願意以206萬元為代價，與女子進行性交易；該名女子事後同樣沒有收到錢，於是報警，詹男當時被判有期徒刑11個月。

而詹男如今故技重施，又以詐術騙取小愛提供性交易服務，法院審理後，詹男雖犯後坦承犯行，但至今未與小愛達成調解，犯後態度不佳，最終依詐欺得利罪判處有期徒刑6個月，民事部分判賠20萬元。

照片來源：翻攝畫面

