渣男化身「女律師」騙簽變態條款 逼正妹去摩鐵「開發小菊花」下場慘了

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蘇男透過通訊軟體假冒女性律師，隔空對受害女子討債施壓，還逼配合變態條款。示意圖／翻攝免費圖庫pexels

蘇姓男子因與女子發生金錢與性交易糾紛，竟在對方拒絕性要求並償還部分債務後，涉嫌以揭露私密關係為由恐嚇施壓，甚至透過通訊軟體偽裝女性律師「小莫2.0」進行心理戰，謊稱女子違約需再支付30餘萬元，否則將提告追究責任。女子在長期威脅與誤信法律身分下，被迫前往汽車旅館配合「開發小菊花」，期間遭強制性行為並被拍攝影像。案經報警調查，法院認定蘇男涉加重強制性交等罪，一審判刑10年，高院與最高法院先後駁回上訴，全案定讞。

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根據判決內容，蘇男在女子拒絕性要求後，除以揭露雙方私下約定為由施壓外，還疑似透過通訊軟體另行偽裝女性律師身分，自稱「小莫2.0」，加入對話群組對被害人進行心理施壓。該假冒律師身分者聲稱女子違反所謂「約定」，需額外支付30餘萬元違約金，並揚言若不配合將提起法律訴訟，進一步造成被害人心理壓力。

在多重壓力與誤信對方法律身分的情況下，被害女子依指示前往台中市區某汽車旅館。判決指出，蘇男於該處對女子進行性行為，並以手機拍攝影像，過程中在女子明確表達抗拒與不適後仍未停止行為，還強迫「開發小菊花」，法院審酌相關事證後，認定蘇男行為已構成強制性交犯行。

被害人難忍多次受辱，選擇報警。警方於同年8月前往蘇男位於嘉義住處執行搜索，查扣涉案手機及相關借據文件，內容包含不平等債務條款與相關約定紀錄，全案因此曝光。

台中地方法院一審認定蘇男涉犯加重強制性交罪，共3罪成立，考量其犯罪手段、對被害人身心造成重大影響，判處應執行有期徒刑10年。

蘇男不服判決提起上訴，惟於程序中未依規定出庭，並主張對法律理解不足等理由請求減輕責任。高等法院台中分院審理後認為原審量刑適當，且被害人明確表示不願和解，維持原判並駁回上訴。

案件再上訴至最高法院後，最高法院認為上訴理由未具體指摘原判決違法或不當，屬空泛主張，最終裁定駁回，蘇男須服刑10年，全案定讞。

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