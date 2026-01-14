渣男演員「逼墮胎、令躲衣櫃」 寫真女星死心分手「產1子」他死不認

日本舞台劇男星小西遼生(左)，被爆交往佐藤寬子(右)有了孩子卻不願負責。翻攝IG、YT



日本寫真偶像出身、轉戰戲劇圈的佐藤寬子，早年寫真集露出F奶，吸引不少粉絲。2015年宣布成為未婚媽媽，但是生父身分從未對外說明。近日佐藤寬子接受周刊專訪，承認父親就是知名舞台劇演員小西遼生。她坦言，當初交往十分沒有尊嚴，小西父母來訪，小西竟叫她躲進衣櫥，甚至懷孕了，也被對方用話術引導去墮胎。佐藤寬子後來心已死，帶著身孕被小西命令離開兩人同居處，後來產下一子，獨自撫養，近日才又考慮請小西認領，此事才被爆出。

廣告 廣告

《週刊文春》報導，佐藤寬子2011年秋天正在排練《牙狼-GARO-～照耀黑暗之人》，小西遼生未參與演出該劇，卻藉口「教導武打動作」接近她，兩人在2012年1月發展成親密關係，交往3個月就懷孕，小西遼生以「時機不對」、「會影響演員工作」軟硬兼施，佐藤寬子只好選擇墮胎。

佐藤寬子說，墮胎後她就考慮分手，但小西遼生卻主動邀約同居，期間小西父母突然來訪，對方卻叫她躲進衣櫥內，佐藤寬子覺得屈辱，甚至覺得他並不想讓父母知道兩人交往的事。

2014年8月佐藤寬子再度懷孕，小西遼生又推稱「結婚對演員事業和金錢方面都很困難」，還說對她的感覺變淡了。佐藤寬子拒絕墮胎、提出分手，終於認清對方根本不想負責任。

小西遼生未認領小孩，也沒付過養育費。去年佐藤寬子恰巧又收到《牙狼-GARO-》新作的演出邀約，重新審視與孩子爸爸之間的事情，2024年12月她鼓起勇氣聯絡小西遼生的經紀公司，對方卻告訴她「小西說沒有這件事」。甚至，小西遼生後來也來電，更嗆「當初不是說過會自己一個人把孩子帶大嗎」、「我現在經濟狀況非常吃緊」、「是你自己說不需要養育費」等語，但佐藤寬子表示從未說過「不需要養育費」。

小西遼生1月9日更新粉絲俱樂部的部落格，坦承曾與佐藤寬子交往，已於2025年1月法律認領她生下的小孩為親生孩子，並同年2月起支付每月3萬日圓（約6500元台幣）養育費。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂