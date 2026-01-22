渣男約16歲前女友「再來一發」 被抓包手機撩妹後竟暴打硬上

高雄蔡姓男子暴打硬上未成年前女友，遭重判4年6月徒刑。示意圖

高雄蔡姓男子與16歲女高中生交往，分手半年後兩人相約到旅館開房間「重溫舊夢」，不料女高中生在蔡男熟睡時察看他手機，發現有其他女子曖昧對話，打算離開時竟遭蔡男死命掐脖暴揍，打到左側眼眶骨骨折、滿臉瘀青後硬上得逞。高雄地院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，重判蔡男4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，蔡男與女高中生在她就讀高一時認識交往，分手後仍時有聯繫。前年5月12日，蔡男邀她前往高雄九如路某旅店入住，發生一次合意性行為後，女高中生趁蔡男熟睡時翻閱其手機，發現蔡男與其他女子曖昧對話後，叫醒蔡男打算離開。

廣告 廣告

蔡男得知後惱羞成怒，竟瘋狂施暴，除死命掐住女高中生脖子使其無法呼吸，更對其拳打腳踢、抓頭撞牆，導致她顏面多處擦挫傷、耳後挫傷及眼眶骨折。

施暴後，蔡男見她因恐懼不敢抗拒，竟強行扯掉其衣物，不顧她抗拒硬上得逞。事後女高中生忍痛返家躲回頂樓，直到隔日向母親雇主王男求助，才報警驗傷揭發蔡男惡行。

法院審理時蔡男全盤否認，厚顏辯稱傷勢是女高中生「歇斯底里撞牆自殘」造成，但法官根據驗傷報告，認定她耳後及多處傷勢並非撞牆能造成，且其事後情緒低落、不敢上學，並曾將遭前男友性侵一事告訴母親雇主、朋友與閨密等補強事證，認定蔡男犯行明確。

法官考量蔡男到案後始終否認犯行、未對被害人道歉賠償，依法重判他4年6月徒刑，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開