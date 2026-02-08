渣男騙處女膜會長回！母動私刑「替女兒復仇」持高球桿毆打反挨告

記者林意筑／台中報導

少年性侵少女後，少女母親氣到持高爾夫球桿打人並發文恐嚇。（示意圖／PIXABAY）

台中一名少年因不滿被16歲少女提分手，竟把少女帶至一處鐵皮屋內性侵，還誆騙少女「處女膜會長回來」，少女母親發現後，氣得持高爾夫球桿毆打少年，更發文恫嚇少年「『別再靠近女兒』否則全家會查無死因」，未料反挨告，遭法院判2罪各處4月徒刑、拘役50日。

據了解，少女媽媽得知女兒遭未成年男友性侵（另案移送少年法庭）後，氣得要求少年出面談判，並質問少年「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎？」，且以高爾夫球桿朝少年胸口、背部、手腳揮打，還表示要替少年媽媽管教小孩。

事後少女媽媽又以女兒的IG發文，嗆聲「垃圾小孩…強姦我女兒…癲蛤蟆想吃天鵝肉」、「畜生，騙女生說處女膜破了會再長回來、內X還說沒關係，在安全期不會懷孕」、「拐我女兒去鐵皮屋廢區」、「要分手談不成就強姦人家，不要再騷擾我女兒，不然你家準備發生命案！」等。

少女媽媽還在IG群組聊天內發送訊息，強調「你們如果要少年的命活長遠，長久一點，就不要讓他再跟我女兒有交集，要不然他們全家就準備要喪命了，要不然哪天他在半路上被車撞死的時候會查無死因。」

全案經法院審理，認為少女媽媽因不滿少年與女兒之間的感情糾紛，加上少年對女兒發生性行為，一時情緒激動，進而傷害、恐嚇少年。考量犯後坦承犯行，雙方並無和解，依《傷害罪》處4月徒刑、《誹謗罪》拘役50日，均可易科罰金。

