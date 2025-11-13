渣男！帶小三回家性交被抓包 竟嗆老婆：這是我家為何不能做X？

即時中心／高睿鴻報導

偷吃還不擦嘴！新竹地方法院最近接獲1案，原告林姓女子控訴，馮姓丈夫不僅出軌廖姓女子，竟還明目張膽將小三帶回家、大剌剌發生性行為；更誇張的是，林女在自家目睹兩人姦情、事後質問馮男，對方竟還回嗆「是啊！去告啊！這我家裡，為什麼不能做做X？」。判決書另也提到，此事之所以東窗事發，還是因為鄰居目睹且錄音，相關事證也一同送入法院。最終，新竹地院判馮男得賠償原告10萬台幣。

林妻出庭時說明，她與馮男已育有兩名成年子女，但小三廖女明知馮男為有配偶之人，仍與其發展不倫關係。此外，鄰居經常目睹，馮男將廖女帶回新竹縣芎林鄉住處約會；鄰居目睹後錄音，並傳送訊息告知原告。後來，2024年1月9日晚上，兩人又在住處1樓房間內發生性行為，被當時人在2樓的林妻碰巧發現。

判決書提到，當時兩人偷情毫不避諱，不斷傳出一陣又一陣性交相關的聲音，包括廖姓女子，接連叫喊、呻吟、喘息，並表示「翹了啦」、「舒服」、「那你摳我」、「太熱」、「我的胸部本來就沒有很…」、「你好強喔」等語句；不料，全都被當時正在樓梯間的林妻錄下。

判決書續指，從錄音檔中，可聽出女性喘息聲、男性說話聲、撞擊聲、桌腳或椅腳摩擦地板之聲，以及女子說「你好強」等詞句，符合男女性行為時之聲響情狀。佐以其他錄音內容，包括原告質問被告說，「我還抓現行犯欸！我人還在這裡，房門還沒關欸！吼！可笑欸！那房間門欸！兩個人做X在那趴趴趴那麼大聲，房間門還不用關的欸！」；而原告則清楚回嗆，「是啊！去告啊！這我家裡，為什麼不能X愛？」。

故法院判定，原告已承認其在芎林住處房間，與他人發生性行為；但同時也指出，無法光憑錄音檔，判定呻吟聲是否由廖女發出，故後者最終逃過民事責任。而雖然在錄音過程中，原告曾質問馮男「那個姓廖的？」，但馮男並未積極承認，故也沒能清晰判定涉事女子身分。

另一方面，雖然馮男出軌的行為確實不對，但法院同時也指，夫妻間的關係其實早已疏離多年、對彼此有諸多不滿、連平時溝通都主要仰賴子女、徒留婚姻之空殼，貌合神離長達多年之久。而事實上，馮男現也對另案提起離婚訴訟；故綜上述，新竹地院判定，上開侵害配偶權之行為，對原告造成之精神痛苦程度不高，所以最終僅判賠償精神慰撫金10萬。全案仍可上訴。

