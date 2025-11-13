渣男！帶小三回家性交被抓包 竟嗆老婆：這是我家為何不能做X？
即時中心／高睿鴻報導
偷吃還不擦嘴！新竹地方法院最近接獲1案，原告林姓女子控訴，馮姓丈夫不僅出軌廖姓女子，竟還明目張膽將小三帶回家、大剌剌發生性行為；更誇張的是，林女在自家目睹兩人姦情、事後質問馮男，對方竟還回嗆「是啊！去告啊！這我家裡，為什麼不能做做X？」。判決書另也提到，此事之所以東窗事發，還是因為鄰居目睹且錄音，相關事證也一同送入法院。最終，新竹地院判馮男得賠償原告10萬台幣。
林妻出庭時說明，她與馮男已育有兩名成年子女，但小三廖女明知馮男為有配偶之人，仍與其發展不倫關係。此外，鄰居經常目睹，馮男將廖女帶回新竹縣芎林鄉住處約會；鄰居目睹後錄音，並傳送訊息告知原告。後來，2024年1月9日晚上，兩人又在住處1樓房間內發生性行為，被當時人在2樓的林妻碰巧發現。
判決書提到，當時兩人偷情毫不避諱，不斷傳出一陣又一陣性交相關的聲音，包括廖姓女子，接連叫喊、呻吟、喘息，並表示「翹了啦」、「舒服」、「那你摳我」、「太熱」、「我的胸部本來就沒有很…」、「你好強喔」等語句；不料，全都被當時正在樓梯間的林妻錄下。
判決書續指，從錄音檔中，可聽出女性喘息聲、男性說話聲、撞擊聲、桌腳或椅腳摩擦地板之聲，以及女子說「你好強」等詞句，符合男女性行為時之聲響情狀。佐以其他錄音內容，包括原告質問被告說，「我還抓現行犯欸！我人還在這裡，房門還沒關欸！吼！可笑欸！那房間門欸！兩個人做X在那趴趴趴那麼大聲，房間門還不用關的欸！」；而原告則清楚回嗆，「是啊！去告啊！這我家裡，為什麼不能X愛？」。
故法院判定，原告已承認其在芎林住處房間，與他人發生性行為；但同時也指出，無法光憑錄音檔，判定呻吟聲是否由廖女發出，故後者最終逃過民事責任。而雖然在錄音過程中，原告曾質問馮男「那個姓廖的？」，但馮男並未積極承認，故也沒能清晰判定涉事女子身分。
另一方面，雖然馮男出軌的行為確實不對，但法院同時也指，夫妻間的關係其實早已疏離多年、對彼此有諸多不滿、連平時溝通都主要仰賴子女、徒留婚姻之空殼，貌合神離長達多年之久。而事實上，馮男現也對另案提起離婚訴訟；故綜上述，新竹地院判定，上開侵害配偶權之行為，對原告造成之精神痛苦程度不高，所以最終僅判賠償精神慰撫金10萬。全案仍可上訴。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／渣男！帶小三回家性交被抓包 竟嗆老婆：這是我家為何不能做X？
更多民視新聞報導
普發1萬今開放查詢 財長：已超過千萬人入帳
美甲師出軌退伍軍人慘了！對話紀錄「軟腳了、高X好幾次」成鐵證
侯漢廷爆料「快樂宴」翻車挨告辯詞曝光 郭智輝開嗆了
其他人也在看
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 21 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
聽「股利新招」健保可收4800億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有4800億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇...匯流新聞網 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 5 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
昔被余天催當兵！余祥銓脫口「國家不要我」曝內情
余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。最近演藝圈爆閃兵風波，余祥銓被問及兵役問題，他因持有加拿大國籍所以可以不用當兵，不過當時余天要余祥銓一樣要去當兵，不過做檢查時，他因僵直性脊椎炎被直接驗退，「我就跟我爸說『國家不要我』，不自由時報 ・ 3 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一新頭殼 ・ 3 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多橄欖油「一次大降價300元」 會員驚：發生什麼事
一名網友近日分享，逛好市多時，發現一罐橄欖油近期出現大幅降價，從原本800多元一口氣降至539元，貼文曝光後，引發消費者熱烈討論。中天新聞網 ・ 5 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 19 小時前