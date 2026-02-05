渣男「戀愛包裝投資」行騙 高雄女「真心換絕情」人財兩失

高雄葉姓女子(中)現身控訴前男友始亂終棄，還害她負債數百萬，導致身心嚴重受創。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 高雄一名葉姓女子，誤信交往對象以戀愛關係包裝投資事業，自民國110年初起陸續投入大量資金，最終發現是一場精心設計的感情詐騙。高雄地檢署偵結後，原本認定被告涉犯詐欺取財及侵占等罪嫌，應依法提起公訴，但在更換檢察官後即出現大逆轉，在證據充分的情況下仍裁定被告不起訴。葉女不服提起上訴，目前全案再議中。葉女今(5)日前往謝姓渣男公司前拉布條公開控訴，希望喚醒社會大眾對「感情投資型詐騙」的重視，也呼籲女性要以她為戒，千萬不要被愛情沖昏頭而失去理性判斷，像她一樣「真心換絕情」，淪為無良渣男的提款機，最後落得人財兩失的下場。

今天上午10點，葉女在友人陪同下，來到謝姓前男友位於八德二路的車業公司前，拉開寫著「欠錢還錢天公地道、騙女人錢真不要臉、出來做生意不要吃軟飯」的布條，原本準備的兩箱雞蛋，也被警方先下手為強扣住，未爆發更激烈的衝突場面。葉女並當場撥打謝男電話多次，但對方均未接聽，亦未到公司上班。

葉女除控訴謝姓渣男利用她的信任予取予求，她交往不到半年即發覺不對勁，但為時巳晚，她向媒體表示遭詐後不僅積蓄幾近歸零，還背負龐大債務壓力，在長期感情與金錢雙重損失下，身心嚴重受創，曾因情緒崩潰、失眠與焦慮問題而就醫尋求治療，並被醫生診斷罹患重度憂鬱症。

檢方指出，葉女於102年因購買偉士牌機車結識時任太谷運通銷售業務的謝姓男子，其後葉女除偶因機車車況聯繫謝男詢問，兩人幾無往來。不料，謝男於110年1月間，突透過社群平台Facebook主動接近葉女，在噓寒問暖、頻繁聯繫及熱烈追求下，兩人迅速建立男女朋友關係，謝男並自稱「成功創業者」，經營進口車輛與精品相關事業，營收穩定、獲利可觀，以多金假象讓葉女卸下心防。

交往期間，被告多次向葉女描繪「共同未來藍圖」，稱為擴展事業版圖，計畫於北部設立營業據點，並從事國外車輛進口銷售，進而以資金周轉不足、投資回報可期等理由，說服葉女出資。

葉女在被告話術誘導下，為籌措投資資金，先後向銀行申辦房貸100萬元、企業貸款250萬元等方式，陸續匯款至被告指定帳戶，並交付現金作為「營運周轉」，另為補繳稅款、投資缺口再向親友借款。

謝男食髓知味，再向葉女謊稱開設一家霧眉示範店需要資金100萬元，葉女不疑有他，以名下汽車申辦車貸，並將貸得款項70萬元以現金交付謝男。此外，被告亦以代為銷售名錶(勞力士黑水鬼王錶及藍水鬼錶)與收藏品為由，取得葉女名下高價物品，但販售後卻未返還價款，並將變賣所得據為己有，僅購買一只仿製的勞力士綠水鬼錶送給葉女。

檢方查出，葉女至今從未實際見過被告所謂北部營業據點，亦未獲得任何營業分潤或投資獲利。當葉女追問進度時，被告則以疫情、車輛檢驗、進口延誤、資金調度等理由反覆推託，甚至坦承資金已挪作清償其他債務，無法如期開店。

葉女事後發現，被告另行設立公司，登記內容與其先前對葉女所稱之投資計畫明顯不符，且兩人交往期間，謝男竟腳踏兩條船，同時與另一名女子過從甚密。葉女進一步查證後，方驚覺整段感情與投資均為謝男精心設計的詐騙布局，遂要求謝男返還前後所有投資資金，但謝男均置之不理。

檢方綜合對話紀錄、匯款資料、借貸證明、公司登記資料及社群平台證據後，認定被告係利用感情關係取得被害人信任，再以虛構投資計畫與資金需求為手段，使葉女陷於錯誤認知而交付財物。

檢方統計，被告向葉女詐得款項累計高達435萬元，行為已符合刑法詐欺取財罪及侵占罪之構成要件，屬近年常見之「愛情包裝投資」詐騙手法。

葉女同時也對檢方裁定謝男不起訴有話要說，她提出許多證據，包括銀行匯款憑證、通訊軟體對話記錄，檢方要什麼資料、證據，她手頭上都有，該寫的呈報狀也都寫了，該做的她做了，但第二個檢察官連傳都沒傳她，逕自根據被告謝男的片面之詞即草草結案，並裁定不起訴處分，讓她再度受到重重的打擊，也對司法失去信心。

她說，司法應該具有絕對的公正性，不應該有雙標，何以第一位女檢察官認定謝男涉及刑法詐欺取財罪及侵占罪，謝男也承認犯行，並表示會還錢；但第二位男檢察官卻完全推翻罪證確鑿的事實，讓謝男得以逍遙法外，司法不是應該保護被害人的嗎?她只求檢方重新秉公審理，還她一個公道。

葉女(右)當場打電話給前男友，但對方不接電話也避不見面。 圖：孫家銘攝