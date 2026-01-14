温世政出戰南投縣長對決許淑華 賴清德親授「5字」總統級攻略

民進黨提名醫師溫世政(左)參選南投縣長，總統兼黨主席賴清德(右)為他繫競選背帶。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今(14)日正式公布2026年南投縣長提名在地出身的牙醫師温世政代表民進黨參選，對決國民黨籍現任縣長許淑華。温世政透露，兼任民進黨主席的總統賴清德曾引述聖經鼓勵他參選，建議「你做你自己」，這也成為温世政投入競選的最高宗旨。

賴清德於提名記者會說明，温世政是南投土生土長的子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗。温世政醫師在北部辛苦打拚多年，累積事業與成就，卻毅然決定回到故鄉參選，這份選擇本身，就展現對南投最深的愛與勇氣。

廣告 廣告

賴清德強調，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持這位願意全心奉獻的温世政醫師。

至於賴清德是否曾分享選戰經驗或策略？温世政受訪回應，他與賴清德見面時，賴清德都一直是鼓勵自己出來為南投的家鄉服務，還引用聖經的故事，告訴他「施比受更有福」，當願意拋棄台北的一切，回到家鄉、為自己的家鄉奉獻的時候，其實會更富有；但那個富有不一定是財富上的富有，而是會更快樂、得到更多人的支持。

温世政說，在賴清德的鼓勵之下，自己毅然決然地回來南投，而且賴清德也給予很大自由度，沒有跟自己講要怎麼打選戰，只有說「你做你自己」。

温世政強調，自己的本性就是喜歡為社會服務、為社會公益服務，這樣就夠了，「你做你自己，嘜乎南投人漏氣(台語：不要給南投人丟臉)」，就是這一句話，他將當作競選的最高宗旨：做我自己，我拚命去做，不要讓鄉親失望。

温世政說，他將「嘜乎南投人漏氣」這句話當作競選的最高宗旨：做我自己，我拚命去做，不要讓鄉親失望。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨徵召温世政戰南投縣長 賴清德：開創新局最佳人選

自由爆新聞》國民黨造謠秒翻車！嗆台灣「可憐」慘被打臉

民進黨嘉義縣長初選 蔡易餘壓倒性獲勝接棒翁章梁

牙醫温世政參選南投縣長 綠營基層黨公職動起來

