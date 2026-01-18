温世政坦言不熟地方、沒包袱

民進黨南投縣長參選人温世政（後排中）18日在民進黨南投縣選對會召集人羅美玲（後排右）、縣黨部主委陳玉鈴（後排左）陪同下拜會地方鄉親。（劉慧茹攝）

新北市牙醫師公會理事長温世政獲民進黨徵召參選南投縣長，18日持續展開回鄉拜會行程，接連出席座談會、寺廟參拜等6場活動。面對對手陣營質疑其「空降」，温世政坦言自己對地方不夠熟悉，只能靠勤跑行程、與鄉親互動來彌補。

温世政17日首次穿上競選背心跑行程，行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長林靜儀現身力挺；18日則在民進黨南投縣選對會召集人羅美玲、縣黨部主委陳玉鈴陪同下持續拜會地方鄉親。其中一場座談會吸引近40位在地民眾到場參與。

温世政在座談會中談及921地震救災經歷，透露當年親眼目睹災後慘況，內心受到衝擊，退伍後選擇到台北工作，「做了25年逃兵」。多年後返鄉從政，他坦言父母一方面高興他終於回家，一方面心疼他投入選戰，「我本來就是打算回鄉照顧父母，沒有得失心，如果想要做好事情不用在乎從哪得到回饋，那不是我的初心。」

身為政治素人，温世政認為有利也有弊，「缺點是別人覺得我是空降，對地方不熟悉，就是靠勤跑，握一雙雙的手認識大家；最大的優勢是我跟地方派系、財團沒有糾葛，一不求財、二不求利，南投縣民怎麼好，我就怎麼做，不用擔心得罪誰，反而沒包袱。」

温世政透露，賴清德總統邀他回南投「幫忙」時，他笑說自己是回家「顧厝」，並認為南投更需要中央在預算上多給支持，「只要對南投有利，不分藍綠，大家都應共同為縣民服務。」

座談會中，有長輩直言他個性過於溫和，還熱情提供温世政選戰策略建議。對此，温世政會後回應表示，自己本來就是溫暖的人，並不諱言肯定許淑華的施政表現。

面對「學長」温世政行程起跑，縣長許淑華連續2天未安排公開行程。對於温世政「握一雙雙鄉親的手」勤跑行程的作法，國民黨南投縣黨部表示，應在提名前就該來握，而不是等到提名參選後才來握。