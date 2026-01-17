温世政戰南投縣長首度跑行程 陳時中、林靜儀現身力挺

温世政參加南投家庭照顧者關懷協會的尾牙活動，笑容滿面展現親和力。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人、牙醫温世政今天(17日)首次穿上競選背心回鄉跑行程，政務委員陳時中、衛福部政次林靜儀都現身力挺，温世政說，他回家後發現，醫療、老人照顧等問題是他可出力解決的，未來也會爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人返鄉就業，陪伴父母。

温世政今天回鄉參加南投縣家庭照顧者關懷協會的尾牙，不只逐桌跟協會會員敬茶聊天，還加碼致贈摸彩獎品。

腳踝骨裂、韌帶受傷的衛福部政次林靜儀，以及行政院政務委員陳時中，都到場力挺温世政。林靜儀說，温世政是她的國小學長，兩人都在草屯鎮成長，接下來會盡力幫忙這位優秀的學長。

廣告 廣告

陳時中說，温世政是他北醫的學弟，是南投縣的優秀人才，一直到高中畢業才北上求學就業，現在事業有成，想回鄉幫家鄉做更多的事，這是很好的事。因為一個城市的成功，首先就要有好的人才，温世政返鄉相信會帶動更多人才回鄉，而南投縣人才匯集後，就能開創更好的未來。

温世政說，他是草屯人，所以絕不是空降，而是回家。回家後發現家鄉人口老化嚴重，像鹿谷鄉是全台老人比例最高的鄉鎮，醫療、長照、居家照護都是長輩需要的，而這些是他的專業，未來會努力讓老年人生活得更自在、更幸福。

温世政也說，照顧家鄉老人外，也要照顧年輕人和民生問題，自己有很多在科技業的同學或好友，未來會爭取無毒高價值科技產業到南投縣，讓年輕人可返鄉就業，顧腹肚之外，也可就近陪伴照顧父母。

國民黨籍尋求縣長連任的許淑華，這個假日沒有公開行程，她日前說，温世政學經歷俱佳，希望兩人進行君子之爭。

温世政上台頒贈他加碼的獎金。(記者陳鳳麗攝)

衛福部政次林靜儀(左)現身力挺國小學長温世政(右)。(記者陳鳳麗攝)

行政院政務委員陳時中(左)，專程南下挺温世政(右)。(記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

沒出息？ 民進黨南投議員提名「保底」惹議

自由爆新聞》台美關稅「藍白紅」都跳腳！中國「又崩潰」網無情酸爆

民進黨出奇招！「花美男」黃柏瑜登記參選彰化市長 理由是這4個字

藍白提新興預算逕付二讀「國防部僅一項」 周軒傻眼：沒了？

