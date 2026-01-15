温世政正式投入南投選戰 喊話鄉親支持走上回家之路

即時中心／林韋慈報導

南投出身的新北市牙醫公會理事長温世政，昨（14）日正式獲得民進黨提名，也開始展開宣傳。首支曝光的影片中，他與總統賴清德並肩現身，強調南投始終是他放在心中的故鄉，也宣示人生下半場的志業，將回到家鄉重新出發。





温世政在南投草屯成長，畢業於北醫牙醫系，曾拿下全國牙醫師國考榜首。如今，他選擇放下在新北經營多年的事業，返鄉投入選戰。民進黨主席賴清德昨表示，温醫師是國考狀元、南投傑出的子弟，願意捨棄在北部辛苦累積的成就，毅然回到故鄉，這樣的選擇並不容易，並強調，南投對民進黨而言的困難是不言而喻。

這兩日，温世政也展開網路宣傳，他在社群平台表示，南投是他永遠放在心裡的家鄉。此次獲得民進黨提名，不僅是一項決定，更是一份對家鄉的承諾。身為土生土長的南投囝仔，他從南投出發，赴外地求學、行醫、服務社會，無論是在牙醫國考、學術研究，或是在新北市牙醫公會服務基層，他始終提醒自己，所學所成，終究要回饋給最需要的地方。

他也提到，921大地震發生時，自己曾回到南投投入救災；如今面對南投的未來，他選擇再次返鄉，與鄉親並肩同行。賴清德也期盼，讓南投鄉親看見一位願意返鄉、願意承擔、願意為家鄉付出的南投子弟。這份信任，温世政表示會放在心上，並以實際行動回應。

温世政坦言，南投的選戰並不輕鬆，是一條艱困的道路，但正因為困難，更需要有人站出來。他相信，只要方向正確、團結努力，南投一定能更好，也呼籲鄉親支持「南投囝仔返鄉照顧南投」，一起走上這條回家的路。





